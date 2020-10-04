بعد سيطرة الجيش على عدة مناطق.. احتفالات في شوارع أذربيجان (فيديو)

وجاب الأذريون الشوارع، الأحد، رافعين الأعلام في مناطق مختلفة من البلاد، معبرين عن سعادتهم بما حققه جيش البلاد من نجاحات.

كما تتجول عربات الجيش الأذري في الشوارع لتقديم معلومات للأهالي عن المناطق المحررة، مستعملة مكبرات الصوت، فيما يرد المواطنون على عربات الجيش المارة من الشوارع، بالهتافات والترحيب والتصفيق، مشيدين بانتصاراته.

وردد المواطنون هتافات من قبيل "أكبر جيش جيشنا"، "قره باغ لنا" و"قره باغ ستكون لنا".

ونقلت وزارة الدفاع التركية عن "مصادر أذرية موثوقة"، الأحد، سيطرة الجيش الأذري على مدينة جبرائيل الاستراتجية بإقليم ناغورني قره باغ.

وقالت الوزارة التركية، في بيان "بحسب المعلومات المستوفاة من مصادر أذرية موثوقة، فإن الجيش الأذري حرر مدينة جبرائيل الاستراتيجية في إقليم قره باغ، بعد تحرير قرى مرجانلي ومراليان وشيباي".

والسبت، أعلن الرئيس الأذري إلهام علييف، عن السيطرة على 8 قرى.

وقال علييف في تغريدة "اليوم حرر جيش أذربيجان، قرية طالش في محافظة ترتر، وقرى مهديلي، وتشاكرلي، وأشاغي ماراليان، وشاي بيك، وكويجاك في محافظة جبرائيل، وقرية أشاغي عبدالرحمانلي في محافظة فضولي".

كما سبق أعلن علييف السيطرة على قرية "مداغيز" التابعة لمحافظة "أغدارا"، ورفع علم البلاد فيها.

وتحتل أرمينيا منذ العام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".