بعد تغطيتها تداعيات مقتل عويس الراوي في الأقصر.. التحقيق مع صحفية مصرية في نيابة أمن الدولة

وأعلن خالد علي في منشور على صفحته في فيسبوك أن الصحفية المختفية وصلت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة تمهيدا للتحقيق معها.

وصول #الصحفية_بسمة_مصطفى إلى نيابة أمن الدولة بالقاهرة Posted by Khaled Ali on Sunday, October 4, 2020

وكان موقع المنصة الإخباري الذي تعمل الصحفية لصالحه أفاد أنه تعذر الوصول إلى بسمة منذ أمس، إذ لا تجيب على الاتصالات الهاتفية.

وكانت آخر مكالمة أجرتها بسمة، بحسب موقع المنصة، في الساعة الحادية عشرة والربع صباح أمس، قالت فيها إن شرطيًا استوقفها في الأقصر، واطلع على بطاقة هويتها ثم سمح لها بمواصلة سيرها، لكنه ظل يلاحقها. فيما أنكر قسم شرطة اﻷقصر وجودها به أو علمه بمكانها.

وشهدت مدينة العوامية التابعة لمحافظة الأقصر، اشتباكات بين قوات الأمن وأهالي المدينة اﻷربعاء الماضي 30 سبتمبر/ أيلول، إثر مقتل أحد أبناء المدينة، ويدعى عويس الراوي على يد قوات الأمن أثناء اعتقال شقيقه الأصغر، بعد دفاعه عن والده الذي تعرض لإساءة من قبل قوات الأمن.

من جانبه قال المحامي وزوج بسمة السابق كريم عبد الراضي إنها اختفت فور وصولها لمحطة قطار الأقصر أثناء توجهها للقيام بعمل صحفي بعد دقائق من توقيفها من قبل شرطي.

وحمل عبد الراضي السلطات مسؤولية سلامتها والكشف عن مصيرها فورا وإطلاق سراحها.

وتابع كريم على صفحته على فيسبوك "من قتل عويس الراوي خطف بسمة مصطفى وخفاها لحد دلوقتي عشان متعملش شغلها الصحفي، عدالة بتكمم الأفواه لتحمي الجناة".

وقال كريم في منشور أخير له إنه لا يعرف كيف يبرر اختفاء لطفلتيه تغيب والدتهما حتى الآن، فحتى وإن كانت في مهمة عمل، فلماذا لا تتواصل معهما عبر الهاتف؟

ونشرت بسمة مصطفى مؤخرا مع موقع المنصة تقارير صحفية عن قضية فيرمونت الشهيرة، ومقتل الشاب "إسلام الاسترالي" داخل قسم شرطة المنيب بمحافظة الجيزة.

وتحتل مصر المركز رقم 166 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.

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