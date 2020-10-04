السعودية تستأنف العمرة بعد أشهر من تعطيلها جراء كورونا (فيديو)

وأفادت رئاسة الحرمين الشريفين عبر حسابهما الموثق على تويتر، بـوصول طلائع زوار المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة وفق الإجراءات الاحترازية (لم تحددها).

ونقلت الرئاسة صورا لدخول المعتمرين الحرم المكي.

وقبل إعلان رئاسة الحرمين، ذكرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها على تويتر، أن الفوج الأول من المعتمرين يستعد لدخول الحرم المكي مع بداية العمرة، مع نقل عدد من صور المعتمرين.

ويأتي استئناف المملكة منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت مكة المكرمة، أداء العمرة تدريجيا في المسجد الحرام بعد تعليقها منذ مارس/ آذار الماضي ضمن إجراءات احتواء كورونا.

وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت وزارة الحج في بيان، عودة تدريجية لأداء العمرة تبدأ بالمواطنين والمقيمين داخل المملكة في 4 أكتوبر/ تشرين الأول، ثم استقبال الراغبين من خارجها بداية من مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وفق خطة من أربع مراحل تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي الفيروس.

#تقرير_مرئي | بين طائفٍ وساعٍ، أفئدة باكية فرحة مستبشرة بما آتاها ربها من فضل عظيم. #المسجد_الحرام pic.twitter.com/m7Tk73bw8G — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 3, 2020

وسيتم خلال المرحلة الأولى التي بدأت السبت، السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بنسبة 30% (6 آلاف معتمر في اليوم).

وتبدأ المرحلة الثانية 18 أكتوبر، بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بنسبة 75 % (15 ألف معتمر، و40 ألف مصلٍ في اليوم).

وفي المرحلة الثالثة، سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بنسبة 100% (20 ألف معتمر، و60 ألف مصلٍ في اليوم).

أما المرحلة الرابعة فسيتم السماح خلالها بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها بنسبة 100%، عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

بأكثر من (٤٠٠) عامل وخلال (١٥) دقيقة تم تطهير وتعقيم #المسجد_الحرام بعد انتهاء فوج المعتمرين من مناسكهم.#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/BMyfK2RSOc — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 4, 2020

وفي مارس الماضي، قررت الرياض وقف أداء العمرة بسبب جائحة كورونا، ونظمت موسم حج محدودا للغاية، اقتصر على المقيمين داخل المملكة.

والسبت، قالت وزارة الصحة، في بيان إنها سجلت 27 وفاة جراء كورونا، و419 إصابة، و626 حالة تعاف، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ 335 ألفا و997، بينها 4 آلاف و850 وفاة، و320 ألفا و974 حالة شفاء.