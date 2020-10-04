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سياسة

الرئاسة التركية: المجلس الرئاسي الليبي قد يتحول لهيكل جديد

رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج (يسار) والرئيس التركي أردوغان
رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج (يسار) والرئيس التركي أردوغان
4/10/2020

وفي مقابلة مع قناة "7" المحلية أوضح قالن أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري مباحثات مساء اليوم، مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج.

وأضاف: "الرئيس سيجري مباحثات (مع السراج) هذا المساء، ويمكن أن يتحول المجلس الرئاسي هناك (بليبيا) إلى هيكل آخر".

وأشار إلى أهمية تسجيل الأمم المتحدة اتفاقية الصلاحية البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا العام الماضي.

وأوضح أن تسجيل الأمم المتحدة أظهر بوضوح أن الاتفاقية مع ليبيا تحظى بالقبول على صعيد الأعراف الدولية.

ولفت إلى أن فائز السراج لم ينفصل بعد عن رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية، وأنه ينوي الاستقالة من منصبه أواخر الشهر الحالي.

وبين أن عزم السراج على تقديم استقالته قد يكون رد فعل على بعض القضايا الخلافية في ليبيا.

وشدد على أن العلاقات التركية الليبية ليست قائمة على الأشخاص، مؤكدا دعم تركيا للحكومة الليبية الشرعية، وإبرامها معها اتفاقية تعاون عسكرية.

وأكد قالن أن الاتفاقيات التركية الليبية ستتواصل، مضيفا: "نستمر في العمل مع الجهات الفاعلة الأخرى، ولدينا علاقات جيدة جدا مع الجهات السياسية في طرابلس".

وبيّن أن الليبيين مدركون بأن التدخل التركي يحمل أهمية تاريخية وحاسمة.

وأوضح أن تركيا ستواصل العمل مع من ينتخب لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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