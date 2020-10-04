اعتقالات واشتباكات في تل أبيب بعد حظر مثير للجدل على المظاهرات (فيديو)

وتمت المظاهرات على الرغم من القيود المثيرة للجدل حول الحق في التظاهر.

وطبقا للمنظمين، فقد تظاهر حوالي 100 ألف شخص في الميادين والتقاطعات في مختلف أنحاء إسرائيل من غروب شمس أمس السبت، بعد أن تم تطبيق قيود صحية جديدة بأن تقتصر المظاهرات على "مجموعات" لا تزيد عن 20 شخصا ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من منازلهم.

مظاهرات بالآلاف تعم تل ابيب والقدس والبلاد المحتلة ضد سياسات حكومة نتنياهو رغم التقييدات التي فرضها على التظاهرات وتسجيل حالات عنف ودعس تجاه متظاهرين ضد نتنياهو والشرطة تخالف وتعتقل متظاهرين بلا سبب واضح pic.twitter.com/5jlZXM1x2T — sheikha on the run (@pali_rah) October 3, 2020

ودفع نتنياهو في اتجاه فرض القيود في إطار إغلاق في مختلف أنحاء البلاد للحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا.

ووصف المنتقدون هذه الخطوة بأنها غير ديمقراطية واتهموا رئيس الوزراء، الذي يتولى المنصب منذ فترة طويلة بالسعي لقمع الحركة الاحتجاجية ضده، إذ إنه يمثل للمحاكمة بناء على اتهامات بالفساد.

وتم تمرير القيود في إطار إغلاق على مستوى البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، ولكن منتقدين أدانوها باعتبارها مناهضة للديمقراطية.

وفي الأشهر الأخيرة، احتج الآلاف كل ليلة سبت خارج مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس. بعد منعهم من السفر للاحتجاج، تجمعت أعداد أقل من الناس في مئات المواقع بدلا من ذلك.

#فلسطين || #مظاهرات صهيونية ضد #نتنياهو في الأراضي المحتلة. تواصلت الاحتجاجات #ضد_نتنياهو في الأراضي المحتلة على الرغم من قيود التاجية وقمع قوات الأمن للمتظاهرين. pic.twitter.com/Cip2ictchX — الشرق الأوسط بالمعرکة (@EastField_AR) September 30, 2020

وأفادت وسائل الإعلام بوقوع اشتباكات في وسط تل أبيب بين الشرطة والمتظاهرين في مظاهرة أكبر واعتقال العشرات. وقالت الشرطة إن الاحتجاج غير قانوني، وتخطى المتظاهرون حواجز الطرق وانتهكوا اللوائح الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشرطة إنها فرضت غرامات على مئات الأشخاص لخرقهم اللوائح، بما في ذلك امرأة كان ينبغي أن تكون في العزل الذاتي.

ونقلت وسائل الإعلام عن حركة العلم الأسود الاحتجاجية قولها إن ما يقدر بنحو 100 ألف شخص تظاهروا في جميع أنحاء البلاد.

الالاف في مظاهرات بالقدس المحتلة ضد نتنياهو الان pic.twitter.com/TM55SIx3gr — 48 الإخبارية (@48nnews) September 26, 2020

ويشير منتقدون إلى أن القيود الجديدة على الاحتجاجات تأتي قبل محاكمة نتنياهو بتهم فساد.