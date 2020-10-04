البث الحي
سياسة

أذربيجان تعلن تحرير مناطق جديدة من سيطرة أرمينيا (فيديو)

علم أذربيجان يرفرف في مناطق جديدة حررها الجيش الأذري
علم أذربيجان يرفرف في مناطق جديدة حررها الجيش الأذري
4/10/2020

وقال علييف في تغريدة له بحسابه على تويتر "اليوم حرر جيش أذربيجان، قرية طالش في محافظة ترتر، وقرى مهديلي، وتشاكرلي، وأشاغي ماراليان، وشاي بيك، وكويجاك في محافظة جبرائيل، وقرية أشاغي عبدالرحمانلي في محافظة فضولي".

ونشرت وزارة الدفاع الأذرية مقاطع فيديو لتحرير عدد من المناطق في أذربيجان.

كما توضح المقاطع تحقيق الجيش الأذري تقدم في المعارك ضد الجيش الأرميني والاستيلاء على العديد من معاقله في إقليم قره باغ.

وفي وقت سابق السبت، أعلن علييف، عن تحرير قرية "مداغيز" التابعة لمحافظة "أغدارا"، ورفع العلم الأذري في القرية.

وقال علييف في تغريدة عبر حسابه في تويتر "اليوم رُفع علم أذربيجان في مداغيز. مداغيز لنا، إقليم قره باغ لأذربيجان". 

والجمعة، تمكن الجيش الأذري، من السيطرة على تلال استراتيجية محيطة بقرية "مداغيز" في ولاية "أغدارا".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين. ويومها، أعلنت باكو تحرير 6 قرى في منطقتي فضولي وجبرائيل من الاحتلال الأرميني، عقب هجوم مضاد شنته قواتها.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 في المئة من أراضي أذربيجان، تضم إقليم قره باخ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام، وفضولي.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين

(الجزيرة مباشر)

نتنياهو ينعي والد "صديق" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

بعد 3 سنوات.. خطاط سوري ينهي كتابة نسخة من القرآن الكريم (فيديو)

إسرائيل وأوربا تبحثان خط سكة حديد بين "المتوسط" والخليج.. ما أثره على مصر؟

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد (الجزيرة)
الأكثر قراءة

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)