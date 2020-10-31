وزير الداخلية التركي يعلن إصابته بفيروس كورونا

وقال صويلو في تغريدة: "بعد الشعور بأن حالتنا ليست على ما يرام، أجرينا أنا وزوجتي وابنتي اختبارات كورونا، الإثنين، وجاءت النتيجة إيجابية".

وأوضح أنهم كانوا يتلقون العلاج في المنزل حتى أمس، ثم نُقِلوا إلى المستشفى لمواصلة العلاج، بناء على توصيات الأطباء، مضيفًا: "الحمد لله نحن الآن أفضل قليلًا".

ووفق معطيات نشرتها وزارة الصحة التركية، الجمعة، فإن حصيلة المصابين بكورونا بلغت 373 ألفًا و154، تعافى منهم 322 ألفًا و465، وتوفي 10 آلاف و177 مصابًا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، السبت، حاجز الـ46 مليونًا.

ووفق موقع Worldometer، المتخصص في رصد ضحايا الفيروس، بلغ عدد المصابين بكورونا في العالم 46 مليونًا و15 ألفًا و237 مصابًا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول تسجيلا للإصابات برصيد 9 ملايين و318 ألفًا و653 إصابة، تليها الهند بـ8 ملايين و137 ألفًا و119، ثم البرازيل بـ5 ملايين و519 ألفًا و528.

وتأتي روسيا في المرتبة الرابعة، تتبعها فرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبريطانيا والمكسيك وبيرو.

وحسب الموقع ذاته، أدى الفيروس، حتى ظهر السبت، إلى وفاة مليون و195 ألفًا و589 شخصًا، في حين تعافى 33 مليونًا و305 آلاف و795 مريضًا.