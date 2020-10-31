نطق الشهادتين.. لحظات رعب لأسرة تركية داخل منزلها أثناء زلزال أزمير (فيديو)

وردد الرجل الشهادتين مرارًا، قائلًا "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله"، بينما كان الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 على مقياس ريختر يضرب المكان من حوله.

ونجح رجال الإنقاذ، السبت، في انتشال أم وثلاثة من أطفالها من تحت أنقاض مبنى تهدم في مدينة إزمير جراء الزلزال القوي، بعد نحو 18 ساعة.

وتتواصل جهود الإنقاذ لتحرير الطفل الرابع، وقال رئيس المدينة الساحلية المطلة على بحر إيجة إن حوالي 180 شخصًا لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض.

كما أنقذت الفرق المختصة سيدة عجوزا (62 عامًا) من تحت الأنقاض بعدما ظلت تحت أنقاض مبانٍ تضررت جراء الزلزال مدة 17 ساعة.

مشاهد لإنقاذ مسنة من تحت الأنقاض من قبل طواقم إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" في #إزمير. وتمكنت الطواقم من إنقاذ 4 أشخاص، بعد مرور نحو 17 ساعة، من تحت أنقاض مبانٍ تضررت من الزلزال الذي ضرب سواحل تركيا على بحر إيجة. pic.twitter.com/EcuymNyNJa — TRT عربي (@TRTArabi) October 31, 2020

وقال رئيس البلدية تونج سوير لتلفزيون فوكس "في هذه الأثناء، يسعدنا سماع معجزات تحدث نتيجة العمل الدؤوب من قبل فرق الإنقاذ".

وقال مسؤولون إن الزلزال أودى بحياة 26 شخصًا في تركيا واثنين في جزيرة ساموس اليونانية.

ودمر الزلزال ما لا يقل عن 20 مبنى في إزمير ما تسبب في حالة من الذعر في المدينة، بينما اجتاحت موجات مد المناطق الساحلية والجزر.

مشاهد ملتقطة بطائرة "درون" من سماء مدينة إزمير التركية تظهر مواصلة عمليات البحث عن ناجين بين الركام الذي خلفه الزلزال الذي ضرب المدينة، وارتفع عدد ضحاياه إلى 24 قتيلاً و 804 جرحى pic.twitter.com/OHBtUHWpBX — TRT عربي (@TRTArabi) October 31, 2020

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب أذاعه التلفزيون إن عدد المصابين بلغ 885 وإن 15 منهم في حالة حرجة.

واستمرت أعمال الإنقاذ بالمدينة وسط المئات من الهزات الارتدادية في المنطقة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن المنطقة شهدت حوالي 520 هزة ارتدادية.

وقال مسؤولون إن عمليات البحث والإنقاذ اكتملت في ثمانية مبانٍ بعد ظهر اليوم ولا تزال العمليات مستمرة في تسعة أخرى.

وتحدث أردوغان هاتفيًّا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في ساعة متأخرة مساء أمس الجمعة، وبينهما خلاف بسبب نزاع مرير حول حقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط، وتبادلا رسائل التضامن في مظهر نادر على دفء العلاقات بين البلدين.

وقال ميتسوتاكيس على تويتر "اتصلت للتو بالرئيس (رجب طيب أردوغان) لتقديم تعازيّ في الخسائر المأساوية في الأرواح نتيجة الزلزال الذي ضرب بلدينا. أيًّا كانت خلافاتنا، فهذه أوقات يتعين فيها على شعبينا الوقوف معًا".

ورد أردوغان في تغريدة قائلًا "أقدم تعازيّ لليونان.. باسمي وبالأصالة عن الشعب التركي. تركيا أيضًا مستعدة دائمًا لمساعدة اليونان على التعافي من جراحها. إبداء الجارتين تضامنًا في الأوقات الصعبة هو أثمن من أشياء كثيرة في الحياة".

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الجمعة، في بيان أن منطقة إزمير شهدت 170 هزة ارتدادية، 21 منها شدتها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي ضرب بحر إيجة قبالة سواحل قضاء سفري حصار، في ولاية إزمير.

وأضافت أن المعلومات الواردة من مركز تنسيق الكوارث، تشير أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 17، أحدهم توفي غرقًا، ووصل عدد الجرحى إلى 709.

وأوضحت أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في 17 مبنى متضررًا، بمشاركة كوادر إنقاذ متنوعة تضم ألفين و799 موظفًا.

ولفتت إلى إرسال الهلال الأحمر التركي 10 مطابخ متنقلة، بهدف توزيع الطعام على المتضررين بسبب الزلزال.

مشاهد جوية من سماء #إزمير التركية تظهر الدمار الذي خلّفه الزلزال الذي ضرب سواحل إيجة. وارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 26 قتيلاً و831 جريحاً pic.twitter.com/QlqnrCeOZt — TRT عربي (@TRTArabi) October 31, 2020

ووقع زلزال قوي في بحر إيجه، السبت، شعر به السكان في اليونان وتركيا وأدى لانهيار بعض المباني في إقليم إزمير التركي المطل على الساحل. وقال وزير إن بعض السكان محاصرون تحت الأنقاض.

وقال شهود عيان إن السكان تكدسوا في الشوارع في مدينة إزمير السياحية بعدما هز الزلزال المنطقة بقوة تقترب من سبع درجات وفق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وشعر السكان في إسطنبول وبعض الجزر اليونانية بالزلزال حيث قال مسؤولون إن حالة من الذعر انتابت بعض الناس على الرغم من عدم ورود أي أنباء حتى الآن بشأن إصابات.

لحظات حرجة.. كاميرا توثّق محاولات أم حماية طفلها وتهدئته خلال الزلزال الذي ضرب ولاية #إزمير في تركيا pic.twitter.com/7GBf8CdM77 — TRT عربي (@TRTArabi) October 30, 2020

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