قبيل الانتخابات الرئاسية.. واشنطن تتحصن خشية سيناريوهات كارثية

يأتي هذا خوفا من حصول تظاهرات تتطور الى أعمال عنف في يوم الاقتراع أو بعده.

في وسط المدينة، في نهاية الأسبوع تتناوب فرق من العمال في أنحاء الشارع في محيط مباني المكاتب "داون تاون دي سي"، في مؤشر على التوتر السائد في كل أنحاء البلاد مع اقتراب الانتخابات.

في حال تقارب النتائج بشكل كبير أو تأخرها، يخشى البعض حصول سيناريوهات كارثية يقوم فيها أنصار المرشحين بالنزول إلى الشارع أو حتى حمل السلاح.

ولم تكن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مطمئنة عندما رفض مرات عدة أن يقول بوضوح إنه سيسلم السلطة بشكل سلمي في حال هزيمته في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

The wooden panels have become a regular site in Washington, New York City, and elsewhere ahead of Election Day.

Anti-Trump organizations sent alerts to followers promoting massive protests regardless of who wins or loses the White House.https://t.co/EO8PKhuz0Z

— Washington Examiner (@dcexaminer) October 30, 2020