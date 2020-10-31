قبيل الانتخابات الرئاسية.. واشنطن تتحصن خشية سيناريوهات كارثية

يأتي هذا خوفا من حصول تظاهرات تتطور الى أعمال عنف في يوم الاقتراع أو بعده.

في وسط المدينة، في نهاية الأسبوع تتناوب فرق من العمال في أنحاء الشارع في محيط مباني المكاتب "داون تاون دي سي"، في مؤشر على التوتر السائد في كل أنحاء البلاد مع اقتراب الانتخابات.

في حال تقارب النتائج بشكل كبير أو تأخرها، يخشى البعض حصول سيناريوهات كارثية يقوم فيها أنصار المرشحين بالنزول إلى الشارع أو حتى حمل السلاح.

ولم تكن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مطمئنة عندما رفض مرات عدة أن يقول بوضوح إنه سيسلم السلطة بشكل سلمي في حال هزيمته في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

The wooden panels have become a regular site in Washington, New York City, and elsewhere ahead of Election Day. Anti-Trump organizations sent alerts to followers promoting massive protests regardless of who wins or loses the White House.https://t.co/EO8PKhuz0Z — Washington Examiner (@dcexaminer) October 30, 2020

الوقاية خير من العلاج

يقول شون أنغر وهو مدير ورشة لشركة من ماريلند توظف حوالى 60 شخصا، إنه عمل على تحصين ما لا يقل عن 20 مبنى في الأيام القليلة الماضية، في خدمة تكلف بضعة آلاف من الدولارات.

ويضيف بينما كان يقف على مسافة قريبة من زملائه الذين يسمرون الألواح الكبيرة المقطوعة في مكانها. "فعلنا هذا أثناء أعمال الشغب قبل بضعة أشهر".

هذه الشوارع المغلقة تعيد إلى سكان واشنطن ذكرى حزينة: فقد اتخذت إجراءات الحماية نفسها في الربيع خلال التظاهرات الكبرى المناهضة للعنصرية التي تخلل بعضها أعمال عنف ونهب. وانسحب كثيرون من المكان قبل بضعة أسابيع فقط.

يقول كوستا أباتزيس وهو صاحب متجر لبيع الملابس الرجالية يقع على بعد مبنى واحد من البيت الأبيض "كسرت لدينا واجهة في أول ليلة من التظاهرات وحصلت أضرار في كل الشارع".

ويضيف أمام الألواح الخشبية البنية اللون الكبيرة "أكره أن أرى ذلك، لكن هذا أفضل من الاضطرار بالقيام بأي عملية استبدال" واجهة مرورا بشركة التأمين.

من جهته يشتكي ألكسندر بروفنزانو وهو صاحب صالون لتصفيف الشعر قريب، قائلا "أبقينا الألواح لمدة شهرين".

وأضاف "الآن سأبقيها حتى يناير/ كانون الثاني موعد تنصيب (الرئيس) ستكون على هذه الحال خلال فترة الأعياد".

وتابع آسفا "من الصعب جدا العمل في هذه الظروف، لا يمكن حتى رؤية اسم الصالون". مع ذلك "الوقاية خير من العلاج" كما يقول.

يريدون نشر الفوضى

وأعلنت شرطة العاصمة إغلاق شوارع في منطقة واسعة جدا بمحيط البيت الأبيض في الثالث والرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال رئيس بلدية واشنطن مورييل بوسر خلال مؤتمر صحفي "نعلم أن بعض الأشخاص يرغبون في نشر الفوضى والارتباك"، موضحا أنه "ليس لدينا معلومات محددة حول هذا الموضوع لكننا جاهزون لضمان أمن المدينة".

وأعلنت عدة منظمات من الآن عزمها على تنظيم تجمعات. إحداها "أغلقوا دي سي" (شات داون دي سي) قدمت طلبا للحصول على إذن لجمع ما يصل الى 10 آلاف شخص في "ساحة حياة السود تهم" أمام البيت الأبيض مساء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني. ومن المرتقب بث الموسيقى وإلقاء خطب مع نصب شاشة كبيرة تبث النتائج.

لكن المنظمة أقامت أيضا تدريبا لأعضائها تحسباً لوقوع صدامات محتملة: كيفية التفاعل مع الشرطة ومجموعات أخرى من المتظاهرين وتقنيات منع التصعيد.

وصرحت هوب نير المسؤولة الإعلامية لدى "أغلقوا دي سي" "نحن نستعد منذ فترة طويلة" مضيفة "للأسف نحن على استعداد لمواجهة المخاطر لأننا ندرك أهمية هذه اللحظة".