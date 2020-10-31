صحفي يعنف وزير خارجية السودان بسبب إسرائيل.. ماذا قال؟ (فيديو)

وقال الصحفي عمار محمد آدم، خلال ندوة بالعاصمة الخرطوم، أمس الخميس، حضرها وزير الخارجية السوداني "أنتم تطبعون مع الاحتلال الإسرائيلي وتتهربون من ذلك، كل الدنيا تتحدث أن السودان قد طبع مع إسرائيل، ولم تصدر منكم بيانات واضحة تنفي ذلك".

وأضاف: "بل إنكم تماديتم وجاء وفد إسرائيلي ومكث في الخرطوم عدة ساعات، والتقى مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بحضور عبد الفتاح البرهان".

وتابع: "نحن الآن مصابون في كرامتنا، في عزتنا، أنتم الذين أتيتم من أوربا وأمريكا كنتم تتسكعون في شوارعها وتذهبون إلى البرلمانات وتطالبون أن يوضع السودان في قائمة الإرهاب، لا يستقيم هذا عقلا ولا منطقا، وأنت الشخص الذي كان السبب الرئيسي في وضع السودان بقائمة الإرهاب".

وواصل آدم حديثه مخاطبا وزير الخارجية: "أنت لا تستحق هذا المنصب، وكل هؤلاء الذين جاؤوا من أوربا غير جديرين بأن يحكموا هذا الشعب العظيم، والشعب السوداني والأمة الإسلامية عن بكرة أبيها تقول: لا لإسرائيل ولا للتطبيع".

بدروه، أكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل "مبدئي وشفهي"، وأن إجازته النهائية مرتبطة بموافقة البرلمان.

وقال قمر الدين، خلال الندوة، إن "الاتفاق مبدئي وشفهي للتطبيع مع إسرائيل، ولا توجد بنود مكتوبة، وسيكتب الاتفاق لاحقا، وينزل (ويُعرض) على المجلس التشريعي ليوافق عليه أو يرفضه".

وأضاف: "نعم وافقنا على ربط رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتطبيع مع إسرائيل"، لكنه استدرك أن "التطبيع لم يكن إملاء من أي جهة، وإنما تقدير موقف للخروج من الحلقة الشريرة".

وشدد على أن السودان عانى وخسر كثيرا بوضع اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال: "السودان يستحق رفع اسمه من القائمة والسودانيين ليسوا إرهابيين".

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وفي اليوم نفسه، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أبلغ الكونغرس، نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وبذلك يصبح السودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على تطبيع علاقاته مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).

وعقب إعلان التطبيع، أعلنت قوى سياسية سودانية عدة، رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

وقوبل تطبيع كل من السودان والإمارات والبحرين برفض شعبي عربي واسع، واعتبره منتقدون خيانة للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية.

وفي رده على سؤال بشأن إدارة التوازن في المحاور الخارجية، خاصة محور الإمارات-السعودية مقابل محور قطر، أجاب قمر الدين: "نحن ضد سياسة المحاور، وسنحتفظ بعلاقات جيدة مع كل الدول".

وأضاف: "لم ننجح بالكامل في خلق التوازن المطلوب، ولكن علاقات الدول لا تبنى على الأمزجة، ليس هناك صداقات وعداوات دائمة، وإنما صداقات َمشتركة".

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2022، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية.