شاهد: سيارة تسير بسرعة جنونية وترتطم بإحدى بوابات الحرم المكي

وبعد ساعات من الواقعة، تصدر اسم "الحرم" قائمة الأكثر بحثًا على غوغل في السعودية.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة مكة، سلطان الدوسري، إنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الجمعة، باشرت الجهات الأمنية حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام".

وأضاف البيان "بفضل الله لم يصب أي شخص بأذى. واتضح أن الشخص بعد القبض عليه مواطن وبحالة غير طبيعية، وجارٍ إحالته للنيابة العامة".

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، الجمعة، يظهر رجلا يقود سيارة بسرعة جنونية في إحدى ساحات الحرم المكي متجاوزة الحواجز الأمنية، قبل الارتطام بأحد أبوابه الموصدة.

ووفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، فقد ارتطمت السيارة بالباب رقم 89 المغلق بالحرم المكي، بينما أظهرت لقطات وصور أخرى رجال أمن الحرم، وهم يدفعون السيارة إلى الخارج ويعتقلون قائدها.

