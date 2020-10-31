زلزال جديد في إزمير التركية.. ارتفاع عدد الضحايا وإنقاذ أسرة بعد 15 ساعة (فيديو)

وقال مراسل الأناضول إن الفرق التقطت صوتاً خلال أعمالها في أنقاض مبنى دوغانلار الذي انهار في قضاء بيرقلي التابع لإزمير.

وأوضح أن الفرق نجحت في التواصل مع السيدة -سهر دارالي بيرينجك (38 عام)، وأطفالها الأربعة.

وعلى خلفية التواصل، بعد أكثر من 15 ساعة على وقوع الزلزال، كثفت الفرق أعمالها لتحديد مكان الأسرة بدقة وإنقاذها من تحت الأنقاض.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ( آفاد) ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف في ولاية إزمير-غرب- إلى 25 قتيلًا و831 جريحا، حتى ظهر اليوم السبت.

وقالت الإدارة التابعة لوزارة الداخلية التركية، في بيان لها، إن الزلزال أعقبته 489 هزة ارتدادية في إزمير، بينها 35 تجاوزت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.

وأشار البيان إلى استكمال أعمال البحث والانقاذ في 9 من المباني الـ17 التي انهارت جراء الزلزال، مؤكدا استمرار الأعمال في أنقاض المباني الأخرى بالولاية.

فرحة عارمة بعد العثور على الأم وأطفالها أحياء تحت الأنقاض-31 من أكتوبر/تشرين الأول

البحث عن ناجين

من ناحية أخرى يواصل عمال الإنقاذ في مدينة إزمير اليوم السبت بين الأنقاض عن ناجين من زلزال قوي وقع في بحر إيجة أمس.

ونقلت رويترز عن مسؤولين إن عمليات البحث والإنقاذ اكتملت في ثمانية مبان بينما هي مستمرة في تسعة مواقع.

وتحدث زعيما تركيا واليونان هاتفيا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، وفي استعراض نادر للدفء بين البلدين، تبادل زعيما تركيا واليونان رسائل تضامن.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على تويتر "اتصلت للتو بالرئيس رجب طيب أردوغان لتقديم تعازيّ في الخسائر المأساوية في الأرواح نتيجة الزلزال الذي ضرب بلدينا.. أيا كانت خلافاتنا، فهذه أوقات يتعين فيها على شعبينا الوقوف معا".

ورد أردوغان في تغريدة قائلا "أقدم تعازيّ لليونان… باسمي وبالأصالة عن الشعب التركي. تركيا أيضا مستعدة دائما لمساعدة اليونان على التعافي من جراحها.. إبداء الجارتين تضامنا في الأوقات الصعبة هو أثمن من أشياء كثيرة في الحياة".