البث الحي
سياسة

دفاعا عن النبي محمد.. رسالة لاذعة من نور محمدوف إلى ماكرون

حبيب نورمحمدوف, أسطورة الفنون القتالية المختلطة
حبيب نورمحمدوف, أسطورة الفنون القتالية المختلطة
31/10/2020

ونشر البطل الداغستاني المسلم، المعتزل حديثا، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورة متداولة لماكرون، مرفقة برسالة دفاع عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

وانتقد أسطورة الفنون القتالية، ماكرون وكل من يؤذون شعور أكثر من نصف المليار مسلم تحت قناع الحرية.

وقال نور محمدوف "‎نحن المسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى".

وأصر نور محمدوف على أنه لن يعود للنزالات مرة أخرى من دون والده عبد المناف الذي توفي في موسكو بعد مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

ويعد نور محمدوف المقاتل الأكثر هيمنة على الإطلاق بسجل بلغ 29 انتصارا بلا هزيمة، وهو أول روسي وأول مسلم يفوز بلقب بطل العالم في (يو إف سي).

وحظي نور محمدوف بشهرة واسعة وتحول إلى أيقونة في البلدان العربية والإسلامية خلال السنوات الماضية، خاصة بعد نزاله الشهير مع المصارع الأيرلندي ماكغريغور قبل عامين، حيث وقعت اشتباكات بعد المباراة بسبب تطاول الأخير على الإسلام ما دفع حبيب للرد، وتعرض الثنائي آنذاك لعقوبات.

وخلال الأيام الماضية، شهدت فرنسا نشر صور ورسوم كاريكاتيرية على واجهات بعض المباني مسيئة إلى النبي محمد، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وفي 21 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال ماكرون إن بلاده لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتيرية، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

اقرأ أيضًا:

سجد وبكى.. اعتزال نور محمدوف "نسر" الفنون القتالية الذي لم يُهزم أبدا (فيديو)

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)

رئيس أذربيجان يتفقد مدينتين محررتين وروسيا ترسل قاذفات صواريخ لكاراباخ (فيديو)

الرئيس الأذري إلهام علييف يتفقد مدينتي جبرائيل وفضولي (وكالة الأناضول)

أثناء زيارة "مختلفة" لفرنسا.. بومبيو: تصرفات تركيا "عدوانية للغاية"

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة لفرنسا وصفت "بغير العادية" (رويترز)

ترمب طلب خيارات لمهاجمة مواقع نووية إيرانية

ترمب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي