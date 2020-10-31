دفاعا عن النبي محمد.. رسالة لاذعة من نور محمدوف إلى ماكرون

ونشر البطل الداغستاني المسلم، المعتزل حديثا، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورة متداولة لماكرون، مرفقة برسالة دفاع عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

وانتقد أسطورة الفنون القتالية، ماكرون وكل من يؤذون شعور أكثر من نصف المليار مسلم تحت قناع الحرية.

وقال نور محمدوف "‎نحن المسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى".

وأصر نور محمدوف على أنه لن يعود للنزالات مرة أخرى من دون والده عبد المناف الذي توفي في موسكو بعد مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

ويعد نور محمدوف المقاتل الأكثر هيمنة على الإطلاق بسجل بلغ 29 انتصارا بلا هزيمة، وهو أول روسي وأول مسلم يفوز بلقب بطل العالم في (يو إف سي).

على كثرة المشاهير من المسلمين الا مافي احد تكلم و دافع عن الدين أتمنى بس يشوفوا حبيب و بتعملوا منه @TeamKhabib pic.twitter.com/xzZ23Bp4Ks — أحمد (@ALamoudi_FCB) October 31, 2020

وحظي نور محمدوف بشهرة واسعة وتحول إلى أيقونة في البلدان العربية والإسلامية خلال السنوات الماضية، خاصة بعد نزاله الشهير مع المصارع الأيرلندي ماكغريغور قبل عامين، حيث وقعت اشتباكات بعد المباراة بسبب تطاول الأخير على الإسلام ما دفع حبيب للرد، وتعرض الثنائي آنذاك لعقوبات.

وخلال الأيام الماضية، شهدت فرنسا نشر صور ورسوم كاريكاتيرية على واجهات بعض المباني مسيئة إلى النبي محمد، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

هنيئا لمن نال شرف الدفاع عن خير الانام Thank you brother @TeamKhabib pic.twitter.com/sru5ktH99V — Tamer (@tammer999) October 31, 2020

وفي 21 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال ماكرون إن بلاده لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتيرية، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

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