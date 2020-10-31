تعرضت للتحرش.. مقتل ملاكم مصري طعنا أثناء دفاعه عن ابنة شقيقته

فقد لقى لاعب الملاكمة "كريم محمود إبراهيم" بمركز شباب كرموز، والذي يبلغ من العمر 20 عاما مصرعه متأثرًا بعدة طعنات وجهها إليه صاحب أحد محلات الهواتف المحمولة بالمنطقة، إثر اعتراضه على معاكسة القاتل لابنة أخته.

كريم محمود إبراهيم.. لاعب ملاكمة بمركز شباب كرموز حاول الدفاع عن بنت أخيه من التحرش فتلقى عدة طعنات مات على إثرها pic.twitter.com/IODrnHSybh — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 30, 2020

وحسب شهود عيان فقد كانت ابنة شقيقة لاعب الملاكمة تسير في الطريق فتعرض لها القاتل وتحرش بها، وصادف ذلك جلوس خالها لاعب الملاكمة على المقهى، وعندما لاحظ ذلك قام ليعاتب القاتل فحدثت مشاجرة بينهما.

كريم شاب محترم لاعب ملاكمة من كرموز_اسكندرية قاعد ع القهوة عيل بلطجي عاكس بنت اخته قام زعق للواد الواد مسك فيه طلع مطوه وطعنه عدة طعنات وراح للمستشفى ولكن دون جدوى وتوفاه الله

الله يرحمه ويصبر اهله😑 pic.twitter.com/kvroxQjDCn — the God father (@4fc75946c439406) October 30, 2020

وقام القاتل بإخراج مطواه وسدد طعنات متتالية إلى اللاعب، سقط على إثرها مضرجا في دمائه، وتم نقله الى المستشفى حيث تبين إصابته بجروح قطعية بالكلى والقولون، وتوفي بعد إجراء عملية جراحية في محاولة لإنقاذه، من دون جدوى.

وتم تشييع جثمان لاعب الملاكمة إلى مثواه الأخير، وتمكنت الشرطة من ضبط القاتل، وأمرت النيابة بحبسه على ذمه التحقيقات.