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سياسة

السودان يوقع اتفاقا مع الولايات المتحدة يعيد له حصانته السيادية

ترمب يهاتف نتنياهو والبرهان عن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب-23 أكتوبر
ترمب يهاتف نتنياهو والبرهان عن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب-23 أكتوبر
31/10/2020

وذكرت الوزارة في بيانها أن الاتفاق سيؤدي إلى تسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية ومنها تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998 مشيرة إلى أن حكومة الخرطوم وافقت على دفع 335 مليون دولار للضحايا.

والاتفاق جزء من تعهد أمريكي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وهو تصنيف يعود إلى عهد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير عندما كانت واشنطن تعتقد أن الخرطوم تدعم جماعات متشددة.

قائمة الدول الراعية للإرهاب 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق إنه سيرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن يحول تعويضات بقيمة 355 مليون دولار وافق على دفعها لأمريكيين سقطوا في تلك الهجمات.

ولتفادي أية دعاوى قضائية جديدة يحتاج السودان لاستعادة حصانته السيادية التي فقدها بعد إدراجه بقائمة الدول الراعية للإرهاب.

وجعل التصنيف من الصعب على الحكومة الانتقالية الحصول على تخفيف من أعباء الديون أو تمويل خارجي.

ووافق السودان أيضا على تطبيع العلاقات مع إسرائيل ليصبح ثالث بلد عربي بعد الإمارات والبحرين يقيم علاقات مع إسرائيل خلال الشهرين الأخيرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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