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سياسة|بريطانيا

"لقد خذلنا اليهود".. حزب العمال البريطاني يوقف زعيمه السابق كوربن بسبب "معاداة السامية"

الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن
الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن
30/10/2020

وكان ذلك خلال فترة قيادة كوربن للحزب بين عامي 2015 و2019.

وقالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في بريطانيا إنها وجدت أدلة على التقاعس عن توفير تدريب كاف لمن يحققون في مزاعم معاداة السامية وعلى تدخل سياسي في معالجة الشكاوى.

وأعلن كير ستارمر -خليفة كوربن- أنه يقبل تلك النتائج برمتها. وقال "إنه يوم عار لحزب العمال. لقد خذلنا اليهود … وأنا في شدة الأسف على كل ما تسبب من ألم وحزن … لن نتقاعس مرة أخرى عن التصدي لمعاداة السامية ولن نفقد ثقتكم مرة أخرى".

لكن حزب المحافظين الحاكم سارع إلى انتقاد ستارمر، مشيرا إلى أنه عندما كان مسؤولا في حزب العمال عن شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوربي تحت قيادة كوربين، فإنه كان يعمل بشكل وثيق معه ودعمه ليصبح رئيسا للوزراء.

"بيروقراطية حزبية"

ورد كوربن (71 عاما) على تقرير اللجنة بقوله إن حجم مشكلة تعامل حزب العمال مع شكاوى معاداة السامية جرى تضخيمه من قبل وسائل الإعلام ومعارضيه السياسيين. وقال إن محاولاته للتعامل مع القضية عرقلتها "البيروقراطية الحزبية".

وأوقفه الحزب بسبب التصريحات، وهو ما ندد به كوربن بوصفه تدخلا سياسيا قال إنه سيتصدى له بقوة.

كان كوربن قد استقال بعدما تلقى حزب العمال هزيمة كبيرة أمام المحافظين في الانتخابات العامة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتولى ستارمر قيادة الحزب هذا العام.   

‪أعلام فلسطين مرفوعة أثناء مؤتمر لحزب العمال البريطاني في ليفربول‬ (رويترز-أرشيف)

   

وكثير ما هاجمت الصحافة الإسرائيلية كوربن بشراسة، ووصفته بأنه "معاد للسامية"، منتقدة عدم اعتباره حركة حماس حركة "إرهابية"، وتعهده سابقا بفرض حظر على بيع السلاح لإسرائيل إن انتُخب رئيسا للوزراء.
ولا تكاد تخلو مظاهرة مساندة للقضية الفلسطينية في بريطانيا من وجود كوربن، وبلغ دعم حزب العمال للقضية مداه عندما تم رفع العلم الفلسطيني في مؤتمره العام لسنة 2018 كرد على الاتهامات الموجهة للحزب بأنه يضم في صفوفه وبين قادته من هم معادون للسامية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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