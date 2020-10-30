لأول مرة.. كورونا يصيب نصف مليون شخص عالميا في يوم واحد

وزادت الإصابات اليومية العالمية بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، حوالي 25 في المئة خلال أقل من أسبوعين، حيث شهد العالم تسجيل 400 ألف إصابة يوميا للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت معظم البلدان الغربية وأجزاء من أمريكا اللاتينية تسجيل زيادات قياسية يومية في عدد الحالات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبدأت حكومات كثيرة، باستثناء الولايات المتحدة بشكل لافت للنظر، اتخاذ إجراءات مشددة للسيطرة على انتشار الفيروس.

ويبلغ إجمالي الإصابات العالمية حاليا 45.3 مليون حالة فضلا عن 1.18 مليون وفاة.

وسجلت أوربا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أكثر من 66 في المئة من حالات الإصابة العالمية وأكثر من 76 بالمئة من الوفيات.

وأظهر إحصاء لوكالة رويترز أن الإصابات اليومية الجديدة في أوربا تضاعفت خلال الأسبوعين الماضيين، لتسجل أكثر من 250 ألف إصابة للمرة الأولى الأربعاء.

ومازالت الولايات المتحدة تتصدر الإصابات العالمية بالفيروس بنحو 9.2 مليون حالة إلى جانب 234 ألف حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

شركتان تتعهدان بتقديم 200 مليون جرعة لقاح للتوزيع عالميا

أعلنت شركتا سانوفي الفرنسية وغلاكسو سميثكلاين البريطانية للأدوية أنهما ستعملان على توفير 200 مليون جرعة من لقاحهما المرشح للوقاية من فيروس كورونا ضمن خطة توزيع اللقاحات عالميا التي تدعمها منظمة الصحة العالمية.

ولا يوجد حاليا علاج يحظى بموافقة دولية لمرض كوفيد -19 الذي أودى بحياة أكثر من 1.18 مليون شخص حتى الآن، ولا تزال الشركتان تجريان المرحلتين الأولى والثانية من التجارب، التي يُتوقع أن تصدر أولى نتائجها في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني أو أوائل ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام.

وقالت الشركتان الأربعاء إنهما وقعتا على إعلان نيات مع تحالف غافي للقاحات الذي يدير الخطة العالمية المعروفة باسم كوفاكس.

وتهدف خطة كوفاكس إلى توصيل ملياري جرعة لقاح إلى مختلف أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2021، وأبرمت بالفعل اتفاقات هذا العام مع شركتي أسترا زينيكا ونوفافاكس.

وتسعى الخطة لثني الحكومات عن تكديس اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتركيز على حصول المواطنين الأكثر عرضة للخطر أولا على اللقاح في كل البلدان.

وانضم أكثر من 180 دولة للخطة لكن بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، اختارت اتباع خطط إمدادات خاصة بها.

ووقعت الشركتان في الصيف صفقة بقيمة 2.1 مليار دولار مع الولايات المتحدة لإمدادها بأكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح الذي تأملان في طلب موافقة السلطات التنظيمية عليه العام المقبل.

وأبرمت الشركتان أيضا صفقات مشابهة مع الاتحاد الأوربي وبريطانيا وكندا.

ويشترك تحالف غافي ومنظمة الصحة العالمية والتحالف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة في قيادة خطة كوفاكس.