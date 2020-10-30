شاهد: عسكري مصري متقاعد يحذر "صديقه" السيسي من ثورة قادمة

وفي بث مباشر على صفحته خاطب إيهاب البشبيشي، رئيس رابطة العسكريين المتقاعدين، الرئيس السيسي واصفا إياه "بالصديق الشخصي" حيث خدم معه أكثر من مرة، كما أن رتبتهما وسنهما متقاربتان على حد قوله.

وقبل حديثه قال إنه يتحدث باسم جميع الضباط والعسكريين المتقاعدين الوطنيين الذين خدموا مصر لسنوات عديدة ويخافون عليها.

وأوضح قائلا إننا جميعا شاهدنا الممارسات التي حدثت في الانتخابات الأخيرة من تزوير ورشاوى ذكرتنا بما حدث قبل اندلاع ثورة يناير 2011.

ونوه إلى مقاطع فيديو عدة منتشرة على مواقع التواصل لوقائع تزوير وصفه "بالفج" أمام الكثير من اللجان الانتخابية في أنحاء مختلفة من مصر تعود لقائمة مرشحي حزب مستقبل وطن التابع لأجهزة الدولة.

واتهم البشبيشي في الفيديو استغلال هؤلاء المرشحين لطبقات الشعب الفقيرة وحاجاتهم الشديدة للمال للحصول على المزيد من الأصوات، متسائلًا عن صلاحية هؤلاء لعضوية مجلس النواب بعد كل ما تم تداوله من تجاوزات.

وتابع قائلا إنه لا يجب إعطاء الفرصة لما سمَّاها "القنوات المغرضة" باستغلال ما حدث، وهذا لن يتأتى بالسكوت على ما حدث من مخالفات جسيمة وإنما بالتصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكذلك ذكر البشبيشي الفيديو المتداول لأمين عام حزب "مستقبل وطن" في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة شمالي مصر، إبراهيم عجلان الذي قال فيه إن الحزب يملك البلاد مثلما كان يملكها الحزب الوطني سابقًا.

وكان قد قال العجلان في المقطع "إن حزب مستقبل وطن هو مستقبل البلد، وهو حزب البلد اللي هو كان زمان الحزب الوطني، ده حزب البلد، ده النهاردة النائب بتاعه يدخل على أي وزير يخلص مصلحته (..) النهاردة جميع الأجهزة بتخدّم على حزب مستقبل وطن".

وتعليقا على ذلك قال إن ينذر بنفس ما حدث لنظام مبارك والحزب الوطني بعدما تم تزوير الانتخابات عام 2010، ورأينا ميدان التحرير "مليان" على حد قوله.

وانتقد البشبيشي سكوت أجهزة الدولة على هذه الممارسات، موضحًا أن الشعب على وشك الانفجار في ثورة لا تُحمد عقباها.