شاهد: أول ظهور لطبيب ووهان بعد تعافيه من كورونا..هل استعاد لونه؟

وتصدّر يي فان وزميله هو ويفينغ، عناوين الصحف في بداية انتشار الوباء بعد تداول لقطات لهما في المستشفى عبر الإنترنت، وبينما تعافى يي فان من المرض، توفي هو ويفينغ في يونيو/ حزيران.

وفي لقطات تم إصدارها حديثًا، عاد يي فان إلى المستشفى كي يشكر الأطباء الذين عالجوه، وظهر لأول مرة أمام الكاميرات بعدما عاد لون بشرته إلى طبيعته.

وكان قد شُخص يي فان بـ كوفيد-19 في يناير/كانون الأول الماضي، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته، ثم تحول لون بشرته إلى الأسود أثناء تلقيه العلاج.

ولم يُعرف سبب تغيير لون البشرة على وجه التحديد، لكن بعض التقارير رجحت أنه أحد مضاعفات تلف حدث بالكبد بسبب المرض، بينما رأي أطباء آخرون إنه كان رد فعل لمضاد حيوي أُعطي للطبيبين في بداية علاجهم.

وعندما تغير لون بشرتهما في البداية، توقع الأطباء أن يعودا إلى طبيعتهما بمجرد تعافيهم من المرض.

واستدعت حالة يي فان استخدام مضخة تقوم بتوزيع الدم عبر رئة اصطناعية وصولا لمجرى الدم مرة أخرى حتى مارس/ آذار، ثم خرج في نهاية المطاف من المستشفى في مايو/ أيار.

Yi Fan, a Wuhan doctor whose skin was darkened after the #COVD19 virus damaged his liver, has almost fully recovered. In an interview with CCTV, he said he can now sit down and chat after nearly 40 days of treatment. pic.twitter.com/3hoXIMb7eI

