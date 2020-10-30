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سياسة

تعنت إثيوبي مع مسافرين مصريين واحتجازهم بالمطار لساعات (فيديو)

ظل المواطنون المصريون عالقين بالمطار الإثيوبي لساعات واشتكوا من الإهانة وسوء المعاملة
ظل المواطنون المصريون عالقين بالمطار الإثيوبي لساعات واشتكوا من الإهانة وسوء المعاملة
30/10/2020

وسجل بعض المحتجزين مقطع فيديو من داخل المطار اشتكوا فيه من "تعنت السلطات الإثيوبية معهم وسوء معاملتهم وإهانتهم من بعض العاملين بالمطار".

وأوضحوا أنهم عالقون بالمطار منذ ساعات، ووصل إليهم مندوب السفارة المصرية في إثيوبيا وطلب منهم الهدوء وعدم الاحتكاك بالسلطات الإثيوبية.

من جانبها قالت السفارة المصرية في أديس أبابا في منشور على فارة، توجه الى مطار بولي الدولي، وقام بالتواصل مع المواطنين المصريين الموجودين في المطار وكذلك سلطات الهجرة الإثيوبية للوقوف على حقيقة الوضع، والاطمئنان لعدم  وجود أي إساءة في المعاملة.

وأوضحت السفارة أنها تواصلت مع كل من وزارة الخارجية الإثيوبية ومكتب الخطوط الجوية الإثيوبية في القاهرة، لاستجلاء حقيقة الأمر.

وأشارت إلى أن المواطنين المصريين قدموا إلى إثيوبيا بغرض البقاء لمدة 14 يوما قبل التوجه إلى دولة الكويت، وليس بغرض السياحة وفقًا للتأشيرات التي حصلوا عليها من القاهرة، وأن عددًا من هؤلاء المواطنين خالف تعليمات الحجر الصحي المتبعة في إثيوبيا في ظل جائحة فيروس كورونا.

وفي منشور لاحق أعلنت السفارة أنه تم بالفعل تسكين 52 مسافرًا من المواطنين المصريين الموجودين بالمطار الإثيوبي في أحد فنادق أديس أبابا.

وأضافت أنه يجري العمل على إنهاء اجراءات خروج 24 مواطنا آخرين من المطار وتسكينهم للمبيت بأحد فنادق العاصمة اعتبارًا من الليلة الماضية.

كما طلبت السفارة من المواطنين المصريين الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وتعليمات الحجر الصحي المطبقة على كافة القادمين إلى إثيوبيا، وذلك للحيلولة دون تعرضهم للمساءلة القانونية او الترحيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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