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سياسة

أكثر من 80 مليون أمريكي صوتوا "مبكرا" في الانتخابات الرئاسية

المنافسة على رئاسة أمريكا تشتعل بين الرئيس الحالي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن
المنافسة على رئاسة أمريكا تشتعل بين الرئيس الحالي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن
30/10/2020

وأحصى المشروع 80 مليونا و721 ألفا و858 صوتا مبكرا، منها أكثر من 52 مليونا صوتوا عبر البريد.

ولا يزال الديمقراطيون يشكلون الجزء الأكبر من أولئك الذين صوتوا في وقت مبكر، لكن حصتهم تراجعت إلى 46.8% من المجموع، بانخفاض عن 48% يوم الإثنين. ووصلت حصة الجمهوريين من إجمالي الأصوات إلى 29.7%، في حين حافظ الناخبون الذي اختاروا عدم التصريح علانية بانتمائهم إلى حزب معين على نسبة 22% من الأصوات.

رجل يفحص بطاقة اقتراع في مركز اقتراع مبكر في نيويورك (رويترز)

وتجاوزت الزيادة في التصويت المبكر الرقم الذي شوهد في عام 2016، عندما أدلى حوالي 58 مليون شخص بأصواتهم مبكرا، وفق تقارير إعلامية محلية.

وتحول الناخبون بشكل متزايد إلى الاقتراع عبر البريد والتصويت المبكر في أماكن الاقتراع هذا العام وسط مخاوف صحية أثارتها جائحة كورونا.

وسعى الرئيس دونالد ترمب مرارا إلى تصوير التصويت عبر البريد على أنه عرضة للتزوير، لكنه لم يدعم مزاعمه بالأدلة.

وسجلت الولايات المتحدة نحو 9 ملايين مصاب بكورونا، حتى الجمعة، منها أكثر من 228 ألف وفاة، بحسب إحصاءات محلية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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