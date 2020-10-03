يتلقى علاجا تجريبيا.. هذا ما قاله طبيب البيت الأبيض عن حالة ترمب

وأشار إلى أنه يتمتع بـ"معنويات جيدة" رغم شعوره بتعب، من دون أن يوفّر مزيدا من التفاصيل بشأن الأعراض التي يشعر بها الرئيس.

وقال شون كونلي طبيب الرئيس في بيان "الرئيس لا يزال متعبًا، لكنّ معنويّاته جيدة".

وأضاف أنّه تمّ حقن ترمب بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوّره مختبر "ريجينيرون"، والذي كان أعطى نتائج أولية مشجّعة في التجارب السريريّة على عدد صغير من المرضى. وحصل على أعلى جرعة، وهي 8 غرامات.

ويتناول ترمب أيضًا الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبرين، وفقًا لطبيبه.

وأشار الطبيب إلى أنّ الخبراء يفحصون الرئيس وسيُقدّمون توصيات بشأن "الخطوات التالية"، مضيفًا أنّ السيّدة الأولى ميلانيا ترامب المصابة أيضًا بكوفيد-19 تعاني "سعالا خفيفا وصداعا".

وتُصنع الأجسام المضادّة الصناعيّة في المختبرات، وعند حقنها في جسم المريض، تعمل على الفيروس لتحييده تمامًا، على غرار ما يجب أن يفعلهُ الجهاز المناعيّ.

والأسبوع الماضي، أعلنت "ريجينيرون" أنّه خلال تجربة شملت 275 مريضًا، قلّل العلاج الذي طوّرته من نسبة الفيروس لدى المرضى المصابين الذين لم يدخلوا المستشفى وسرّع أيضا شفاءهم.

الرئيس الأمريكي ترمب يصعد على متن الطائرة أثناء مغادرته إلى مركز والتر ريد الطبي (رويترز)

يأتي ذلك بينما أصيب بيل ستيبين، مدير حملة الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء الجمعة.

وكذلك قالت كيليان كونواي، المستشارة السابقة لترمب، إنها أصيبت بفيروس كورونا، لتصبح أحدث مساعدة للرئيس تصاب بالفيروس.

ترمب يغادر لمستشفى عسكري

وغادر ترمب البيت الأبيض مساء الجمعة دون أيّ مساعدة وشوهد يضع كمامة خلاله توجهه نحو المروحية الرئاسية التي نقلته إلى مستشفى في ضاحية واشنطن لتلقي العلاج بعد إصابته بكوفيد-19.

وفي رسالة قصيرة عبر الفيديو نُشرت على حسابه في تويتر، قال ترمب "أريد أن أشكر الجميع على الدعم الهائل، مضيفاً "أنا ذاهب إلى مستشفى وولتر ريد (العسكري). أعتقد أنّي في حال جيّدة جدًا. لكنّنا سنتأكّد من أنّ الأمور تسير على ما يرام".

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إنّه "في إجراء احترازيّ، وبناءً على توصية طبيبه والخبراء الطبّيين، سيعمل الرئيس ترمب من المكاتب الرئاسية في (مستشفى) وولتر ريد خلال الأيّام القليلة المقبلة".

ومساء الجمعة قال طبيب الرئيس الأمريكي إنه يتلقى العلاج بعقار ريمديسفير ويخلد للراحة حاليا بعد دخوله المستشفى.

وقال شون كونلي في بيان أصدره البيت الأبيض "هذا المساء يسعدني أن أبلغكم أن الرئيس بصحة جيدة للغاية"

وأوضح "أنه لا يحتاج إلى أي أكسجين إضافي، ولكن بالتشاور مع المختصين، اخترنا بدء العلاج بعقار ريمديسفير. لقد أكمل جرعته الأولى ويخلد حاليا للراحة".

كيم جونغ أون يبعث "رسالة تعاطف" لترمب

بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أعلن الجمعة إصابته بفيروس كورونا المستجد متمنيا له الشفاء العاجل.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن جونغ أون بعث "رسالة تعاطف" إلى ترمب، حيث أعرب عن "أمله الصادق" في "الشفاء العاجل والكامل" للرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا.

وأضاف زعيم كوريا الشمالية، حسب الوكالة، أنه يأمل في أن يتجاوز ترمب وميلانيا هذا التحدي، ونقل تحيته إليهما.