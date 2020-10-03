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مصادر عسكرية تركية: أنقرة ستجري مناورات في منطقة أعلنت اليونان التدريب فيها

سفن حربية تركية شرق المتوسط
سفن حربية تركية شرق المتوسط
3/10/2020

وذكرت المصادر أن تركيا ستقوم بتدريبات على الرماية بين السادس والثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وستجرى المناورات بالذخيرة الحية في هذه المنطقة.

وأصدرت اليونان، اليوم السبت، إخطاري نافتكس في منطقتين بالبحر المتوسط، تغطيان مساحة واسعة داخل منطقة صلاحية تركيا، لإجراء تدريبات على الرماية.

ويأتي الإخطاران في الوقت الذي تقدم فيه تركيا على الخطوات اللازمة لحل المشاكل العالقة ببحري إيجه والمتوسط عبر الحوار.

وإثر هذين الإخطارين أكدت تركيا أن المنطقتين الواردتين ضمن الإخطار اليوناني، تقعان ضمن صلاحية محطتها على شواطئ ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، مصدرة بدورها إخطارين في نفس المنطقتين.

وفي الإخطار الصادر عن محطة نافتكس بولاية أنطاليا التركية، أشارت المحطة إلى أن اليونان أصدرت إخطارا ضمن منطقتين تخضعان للصلاحية التركية، ولا تملك فيهما الصلاحية.

وأوضحت محطة نافتكس أنطاليا، بأن تركيا ستقوم بتدريبات على الرماية في المنطقتين المذكورتين بين 6 و8 من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

من جانبها قالت مصادر أمنية تركية، بأن إخطار نافتكس اليوناني، من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة.

وأكدت بأن تركيا مع حل المشاكل العالقة حول بحري إيجه والمتوسط عبر القانون الدولي، والحوار، وعلاقات حُسن الجوار.

وأوضحت في هذا الإطار بأن تركيا اتخذت العديد من الإجراءات للمساهمة في إيجاد الحلول، من قبيل خفض المناورات العسكرية، وتأجيل أخرى في المنطقة.

وأكدت أنه أمام جميع هذه النوايا الحسنة لتركيا؛ فإن اليونان تسعى إلى قلب طاولة الحوار.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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