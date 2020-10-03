قوات الوفاق الليبية: هبوط طائرة روسية تحمل مرتزقة بسرت

جاء ذلك في تصريح مقتضب للناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة، العميد عبد الهادي دراه، نشرته وسائل إعلام محلية، بينها قناة "فبراير" عبر حسابها في تويتر.

وقال المسؤول العسكري الليبي: "هبطت طائرة شحن روسية بمطار القرضابية بسرت، وعلى متنها مجموعة كبيرة من المرتزقة السوريين وليس الروسيين"، دون تفاصيل أكثر.

شاهد | المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير #سرت #الجفرة العميد الهادي دراه: رصدنا هبوط طائرة شحن روسية بمطار القرضابية في سرت على متنها مرتزقة سوريون#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/crIU1ILnxz — قناة فبراير (@FebruaryChannel) October 3, 2020

والأربعاء الماضي، أعلن دراه هبوط طائرتي شحن عسكريتين محملتين بعتاد عسكري في قاعدة جوية بمدينة سرت، الواقعة تحت سيطرة مليشيا حفتر.

وقال دراه آنذاك: "منطقتا سرت والجفرة تشهدان تحشيدات عسكرية لمليشيا حفتر، والمرتزقة الروس، وهي لم تتوقف منذ فترة".

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يسود ليبيا وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.

ويعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، منذ سنوات، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.