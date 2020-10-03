شاهد: مصر تعلن عن كشف أثري مصري جديد يضم 59 تابوتا

وتتراوح التوابيت المكتشفة ما بين 10 أمتار و12 مترًا بداخلها 59 تابوتًا خشبيًا ملونًا، معظمها في حالة حفظ جيدة ومحتفظة بألوانها الأصلية.

وأضاف أن التوابيت تخص مجموعة من الكهنة وكبار الموظفين في العصر المتأخر، ويرجع تاريخها لنحو 600 عام قبل الميلاد، أي أنها مغلقة، ولم تفتح منذ نحو 2600 عام.

وزير الآثار يكشف تفاصيل الكشف الأثري الكبير بمنطقة سقارة#eXtranews pic.twitter.com/yRBle5NMHU — eXtra news (@Extranewstv) October 3, 2020

وأشار إلى أن بداية الكشف كانت قبل ثلاثة أسابيع عندما عُثِرَ على 13 تابوتًا، ثم 14 آخرين ليصبح العدد 27 تابوتًا، فيما وصل العدد قبل المؤتمر الصحفي، السبت، إلى 59 مع توقع استخراج المزيد من التوابيت مستقبلًا.

ويعد هذا أول كشف أثري تعلن عنه مصر منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) عالميًا.

ومن المنتظر أن تنقل هذه التوابيت للعرض بالمتحف المصري الكبير، والذي يجري الانتهاء من إعداده وتهيئته للافتتاح قريبًا.

اكتشاف اثري ضخم ⛔

اليوم الإعلان عن أكبر كشف أثرى فى 2020 السفراء الأجانب الأصدقاء لمصر، من أكثر من 43 دولة و200 إعلامى، لنبلغ العالم بإعلان

جزء جديد من حضارتنا".

وهم 59 تابوتاً بحالة جيدة فى “سقارة” والبقيه تأتي pic.twitter.com/vPOx1PhRIc — اسكندرية – Alexandria (@Alexandria_egy1) October 3, 2020

الكشف الأثري في منطقة سقارة " 59 “ تابوت ترجع لعصر الأسرة 26 وهي لمجموعة من الكهنة وكبار رجال الدولة pic.twitter.com/HRLvDa3qV0 — mohamed el kholy (@MElKholy) October 3, 2020

تشرفت بدعوة معالي وزير السياحة والآثار في #مصر الدكتور خالد العناني إلى سقارة الإعلان عن اكتشاف مقبرة جديدة للمومياوات. رأيت مقبرة واحدة يتم فتحها لأول مرة منذ 2600 عام! حقاً شيء مدهش! @TourismandAntiq @MFATNZ 🇳🇿🇪🇬 pic.twitter.com/ARLOaEU1qg — Greg Lewis 🇳🇿🇪🇬 (@NZinEgypt) October 3, 2020