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سياسة|مصر

شاهد: مصر تعلن عن كشف أثري مصري جديد يضم 59 تابوتا

3/10/2020

وتتراوح التوابيت المكتشفة ما بين 10 أمتار و12 مترًا بداخلها 59 تابوتًا خشبيًا ملونًا، معظمها في حالة حفظ جيدة ومحتفظة بألوانها الأصلية.

وأضاف أن التوابيت تخص مجموعة من الكهنة وكبار الموظفين في العصر المتأخر، ويرجع تاريخها لنحو 600 عام قبل الميلاد، أي أنها مغلقة، ولم تفتح منذ نحو 2600 عام.

وأشار إلى أن بداية الكشف كانت قبل ثلاثة أسابيع عندما عُثِرَ على 13 تابوتًا، ثم 14 آخرين ليصبح العدد 27 تابوتًا، فيما وصل العدد قبل المؤتمر الصحفي، السبت، إلى 59 مع توقع استخراج المزيد من التوابيت مستقبلًا.

 

 

ويعد هذا أول كشف أثري تعلن عنه مصر منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) عالميًا. 

ومن المنتظر أن تنقل هذه التوابيت للعرض بالمتحف المصري الكبير، والذي يجري الانتهاء من إعداده وتهيئته للافتتاح قريبًا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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