حميدتي يدعو قطر للاستمرار في دعم عملية السلام بالسودان

وأشاد حميدتي في حوار تلفزيوني مع قناة تلفزيونية سودانية خاصة، بالدعم القطري في تنفيذ مشاريع تنموية بإقليم دارفور (غرب).

وقال: القطريون تقدموا بعطاء لتشييد 50 قرية في الأيام القادمة، وهذه إضافة كبيرة لشعب دارفور، كما أن إخواننا القطريين قدموا الكثير في اتفاقية الدوحة ونتمنى أن يستمروا.

وأوفت قطر بتعهداتها البالغة 177.4 مليون دولار لمؤتمر المانحين الذي عقد في الدوحة عام 2013، وقد تعهد المشاركون في المؤتمر بجمع مبلغ 4.5 مليار دولار لإعمار إقليم دارفور.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو حميدتي

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت لجنة وساطة دولة جنوب السودان، مشاركة 3 رؤساء دول، و3 رؤساء وزراء، وعدد من المسؤولين العرب والأفارقة والغربيين، في الاحتفال بالتوقيع النهائي على اتفاق سلام السودان، اليوم، في العاصمة جوبا.

ورعت الدوحة اتفاقية للسلام، في 14 من يوليو/ تموز 2011، رفضته حركات التمرد الرئيسية في دارفور، بينما وقعت عليها الحكومة وحركة التحرير والعدالة، إحدى حركات التمرد ضد الحكومة.

ويعد إحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.