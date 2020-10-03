ثوان معدودة تفصل رجلا عن نهاية مروعة في مغسلة سيارات (فيديو)

وأظهر المقطع المصور الرجل وهو ينجو من موت محقق، إثر اصطدام سيارة بقوة بمكان كان يجلس فيه وقام منه قبل ثوان فقط من وقوع الحادث.

وحسب المقطع، فإن الرجل كان منشغلا بهاتفه وهو يستند إلى جدار جالسا على كرسي في إحدى مغاسل السيارات في محافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية.

العناية الإلهية تنقذ شخص من حادث مروع في إحدى مغاسل السيارات pic.twitter.com/qKDQpX7sjx — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 30, 2020

وأظهر المقطع سيارة يحاول قائدها العودة بها للخلف لركنها في أحد الأماكن، أمام المكان الذي كان الرجل يجلس فيه.

إلا أن الرجل قام من مكانه فجأة ومن دون سابق إنذار، وبعد ذلك بثوان معدودة، عادت السيارة بسرعة للخلف لتصطدم بقوة بالجدار في المكان نفسه الذي كان الرجل يجلس فيه وتجعل الكرسي الذي كان يجلس عليه أثرا بعد عين.

وحقق المقطع الذي يصور الحادث، رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

سبحان الله

شوفوا كيف العامل أنقذه الله

بعد أن قام من مكانه قبيل تحرك سيارة

الى الخلف لتصطدم بالجدار

الذي كان مستند اليه

حدث هذا في مغسلة سيارات في بيشة pic.twitter.com/9iXA3Qdb3Z — محمد أبوبكر (@abubakr312) September 30, 2020

وقال أحد المغردين "العناية الإلهية تنقذ شخصا من حادث مروع في إحدى مغاسل السيارات" بالسعودية.

واعتبر آخرون أن الرجل كتب له عمر جديد، بعد نجاته من موت محقق.

وفي مقطع آخر بثه موقع صحيفة "عكاظ" السعودية، قال المواطن ويدعى "محمد ذعار القحطاني" بعد نجاته من الحادث "الحمد لله على نجاتي من موت محقق".

وقال "عند تواجدي في إحدى المغاسل في محافظة بيشة، وأثناء رجوع السيارة للخلف، أثناء جلوسي على كرسي، راودني إلهام من الله عز وجل، وتوفيق من الله، أن أغير هذا المكان".

وتابع "تم تغيير المكان بفضل الله، واصطدمت السيارة بعد مغادرتي المكان، ونجوت ولله الحمد، وهذا بفضل الله".