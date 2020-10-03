تركيا: التطبيع الإماراتي الإسرائيلي يقوض حل الدولتين

وأضاف الوزير التركي في حوار أجرته معه صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية: "اتفاق التطبيع مع الإمارات يخالف مبادرة السلام العربية، كما نؤمن بأنه سيعيق الموقف العربي المشترك، وسيقوض حل الدولتين، ويزيد من إضعاف موقف فلسطين في المفاوضات مع إسرائيل".

وأردف أن اتفاق التطبيع سيشجع إسرائيل على مواصلة أنشطتها غير القانونية وسياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

لحظة توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض

والخميس، قال تشاووش أوغلو، إن موقف بلاده واضح من القضية الفلسطينية، حيث ستواصل الدفاع عنها حتى لو بقيت وحدها في هذا الطريق، لكونها قضية الأمة الإسلامية برمتها.

وأشار إلى وجود ثوابت لحل القضية الفلسطينية، في إطار قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، مضيفا أن لكل دولة الحق في عقد السلام مع دولة أخرى تخاصمها.

واستطرد: "النقطة التي نؤكد عليها هنا هي، إننا نقف ضد الاتفاق في حال اضطرت فلسطين لدفع ثمنه، وفي حال بيعكما للقضية الفلسطينية، ودعمكما للاحتلال والسياسات الأخرى المشابهة".

وشدد أن بلاده ستعارض كل خطوة تقدم عليها الإمارات والبحرين وتتعارض مع المصالح الفلسطينية، وأنها ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية سواء في إطار منظمة التعاون الإسلامي، أو في كافة المحافل الدولية الأخرى.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

ولفت أن علاقات بلاده مع إسرائيل مرتبطة بالخطوات التي ستتخذها تل أبيب، مشددا أن تركيا ليست دولة معادية لليهودية، إنما معادية للخطوات التي تتخذها إسرائيل بخصوص القضية الفلسطينية المقدسة، وسياسات الاحتلال، ومساعي تغيير وضع القدس.

وأشار أنه يمكن تحسين العلاقات مع إسرائيل في حال تخليها عن سياساتها هذه، لكنها مستمرة في الاحتلال والظلم، على مرأى العالم أجمع، والكثيرون ينتقدون ذلك وليس تركيا فحسب.

وحول الانتقادات الموجهة ضد تركيا بسبب تطور علاقاتها التجارية مع إسرائيل، أفاد تشاووش أوغلو أن "لا يجوز حظر التجارة بين الناس، ويجب ألا نخلط بين هذين الموضوعين".