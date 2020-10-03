إصابة مدير حملة ترمب الانتخابية ومستشارة الرئيس السابقة بكورونا

ويأتي خبر إصابة ستيبين، الذي أوردته صحيفة بوليتيكو لأول مرة وأكدته الحملة لاحقا، بعد ساعات من دخول ترمب نفسه إلى المستشفى بعد إصابته بالفيروس.

وسافر ستيبين من وإلى كليفلاند مع ترمب ومساعدته الأخرى، هوب هيكس، التي تم تشخيصها أيضا بفيروس كورونا، للمشاركة في المناظرة الرئاسية اتي أجريت يوم الثلاثاء الماضي، وفقًا لبوليتيكو.

وكان ستيبين أيضا في البيت الأبيض مع الرئيس ترمب يوم الاثنين.

وكذلك قالت كيليان كونواي، المستشارة السابقة لترمب، إنها أصيبت بفيروس كورونا، لتصبح أحدث مساعدة للرئيس تصاب بالفيروس.

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians. As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. ❤️ — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) October 3, 2020

وقالت كونواي في تغريدة على تويتر "الليلة تأكدت إصابتي بفيروس كوفيد-19 أعراضي خفيفة (سعال خفيف) وأشعر أنني بخير".

وأضافت "لقد بدأت عملية حجر صحي بالتشاور مع الأطباء".

وحضرت كونواي فعالية في حديقة الورود بالبيت الأبيض يوم السبت خصصت للإعلان عن مرشحة ترمب لعضوية المحكمة العليا الأمريكية.

وأعلنت حملة الرئيس ترمب أن جميع فعاليات الحملة التي كانت مقررة مسبقا وتتضمن مشاركة الرئيس سيتم تنظيمها عبر الإنترنت أو تأجيلها مؤقتا بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتم أيضا تأجيل الفعاليات المعلنة سابقا التي تشمل أفرادا من عائلة ترمب مؤقتا.

وقالت الحملة في بيان "سيتم النظر في جميع الفعاليات الأخرى بالحملة كل على حدة وسنصدر أي إعلانات ذات صلة في الأيام المقبلة".