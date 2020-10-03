أغنية إسرائيلية إماراتية تفجر غضبا عربيا.. ومغردون: اللحن مسروق (فيديو)

وجاءت الأغنية تحت عنوان "أهلا بيك" بالعربية، و"مرحبا صديقي" بالعبرية، وتعد أول عمل فني مشترك بين الإمارات وإسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم".

فيديو كليب جديد صوّرها المطرب الإسرائيلي إلكانا مارتسيانو والمطرب الإماراتي وليد الجاسم لأغنية مشتركة لهما تسمى "أهلا بك" 🇮🇱🇦🇪🎶 pic.twitter.com/LvFRZxtTpO — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 1, 2020

وكتب كلمات الأغنية المؤلفان الإسرائيليان دورون ميدالي وهينريي، وشملت الأغنية على أجزاء باللغات العربية والعبرية والإنجليزية.

وأخرج الفيديو كليب الخاص بالأغنية، المخرج الإسرائيلي عوزي جورج، وتم تصوير أجزاء منها في كل من إسرائيل ودبي.

"يا سلام يا سلام لكل ولاد في العالم" https://t.co/NSqLMY8Zcz pic.twitter.com/0UIS3zpjz9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 1, 2020

من ناحيته، شارك أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأغنية على صفحته بموقع تويتر، محتفيًا بها.

وعلق جندلمان قائلًا "العلاقات الإسرائيلية الإماراتية: في مبادرة أولى من نوعها صور المطرب الإسرائيلي إلكانا مارتسيانو والمطرب الإماراتي وليد الجاسم كليب لأغنية مشتركة لهما تسمى (أهلا بك) تعكس روح السلام بين البلدين والصداقة بين الشعبين".

العلاقات الإسرائيلية الإماراتية: في مبادرة أولى من نوعها صور المطرب الإسرائيلي إلكانا مارتسيانو والمطرب الإماراتي #وليد_الجاسم كليب لأغنية مشتركة لهما تسمى "أهلا بك" تعكس روح السلام بين البلدين والصداقة بين الشعبين. الأغنية بتجنن. شاهدوها هنا: https://t.co/ki5ItPLEQX — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 1, 2020

كما شارك كل من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وحساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية، الأغنية على صفحتيهما على تويتر احتفاءً بهذا التطبيع، بينما قوبلت الأغنية برفض وغضب عربي واسع.

وأكد ناشطون فلسطينيون أن جزءًا كبيرًا من الأزياء ولحن الأغنية مسروق من التراث الفلسطيني، كما أشار مغردون إماراتيون إلى أن المطرب الذي ظهر مع نظيره الإسرائيلي "مغمور".

على كثر الدول العربية والإسلامية اللي طبعت مع الصهاينة الا انهم ماسووا مثل الإمارات منبطحين عالاخر والكرامة ↙️↙️ — ابو صالح 🇸🇦 (@KSA1437h) October 1, 2020

وتساءل مغردون عرب عن سر ظهور أفعى في كليب الأغنية، وما دلالتها؟ كما ذكّر ناشطون الإسرائيليين بشهر أكتوبر/تشرين الأول الذي شهد انتصار المصريين عليهم في حرب 1973، كما ذكرّوا الإماراتيين بالطفل الفلسطيني محمد الدرة، الذي قُتل عام 2000 برصاص الاحتلال الإسرائيلي، حيث نُشرت الأغنية في يوم ذكرى استشهاده.

ودوما يؤكد ناشطون عرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رفضهم لأي علاقات مع إسرائيل، لافتين إلى أن التطبيع على مستوى الحكومات فقط أما الشعوب فلن ترضى أبدًا بأي تطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي يحتل الأراضي الفلسطينية ويقتل ويشرد الأطفال.

النهارده ١ اكتوبر مبتفكريش بحاجه يا بارد — m_f_hsn89 (@FHsn89) October 1, 2020

ومؤخرًا، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية، وسط رفض فلسطيني وغضب عربي وشعبي واسع.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب آنذاك إلى أن هناك 6 دول عربية (لم يذكرها) على استعداد لتوقيع اتفاقات تطبيع مع تل أبيب.

ماهو دور الافعى في الاغنيه وعلى ماذا يدل . انه نذير شؤم — حبزبوز بغداد (@ABUTALI50581850) October 1, 2020

اللحن جزء منه مسروق من تراث الشعب الفلسطيني و كذلك الازياء بالفعل انكم قوم بلا تراث و أصل — Çölün Sultanı (@kingofdesert93) October 1, 2020

مهما فعلتم اعلاميا ستبقون اعداء الله ورسوله والمسلمين… الله يلعنكم الى يوم الدين — abu noura (@mou1_83) October 2, 2020

اسوأ إخراج، و كلمات و موسيقى، و الرقصة مسروقة من التراث الفلسطيني، بس اللي ما فاهمه شو اللي دخل الحية في النص للدلالة على الموت و الغدر و الخيانة؟ — Sal Ibrahim (@SalIbrahim6) October 1, 2020

لا حول ولا قوه الا بالله عظم الله اجرنا فى موت الضمير والنخوه والرجوله العربيه — Shire elsharkawe (@ShireElsharkawe) October 1, 2020

https://twitter.com/KanaanYaman/status/1311552289686130691?ref_src=twsrc%5Etfw

ولا مره شفت ولا سمعت عن هذا المطرب ! — بو سيف (@prestej88) October 1, 2020

الأفعى لا ولن تسالم غدارة بطبعها — النعيم نات (@XOz3GNnQkRZRxWl) October 1, 2020