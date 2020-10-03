أردوغان: نساند المقهورين من سوريا إلى ليبيا ومن شرق المتوسط للقوقاز

وأضاف الرئيس التركي: "نكافح ليلا ونهارا حتى تتبوأ بلادنا المكان الذي تستحقه في النظام العالمي. ونقف بجوار المقهورين في كل مكان من سوريا إلى ليبيا ومن شرق المتوسط إلى القوقاز".

وتقدم أنقرة الدعم لأذربيجان في القتال العنيف المستمر منذ أسبوع مع قوات من الأرمن في إقليم ناجورنو قرة باغ الانفصالي بمنطقة القوقاز.

وتابع الرئيس التركي أن بلاده تقف إلى جانب أصدقائها وأشقائها والمظلومين في العديد من المناطق في العالم بدءا من سوريا إلى ليبيا ومن شرق المتوسط وصولا إلى القوقاز، وفي الوقت نفسه ترسم مستقبلها ومستقبل مواطنيها.

وقال الرئيس التركي إن بلاده ستعمل " على تطهير أوكار الإرهاب في سوريا بنفسها إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة لها في هذا الصدد."

وأضاف: "الأطراف التي تلتزم الصمت إزاء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها تضع كافة المبادئ الأخلاقية والقانونية والحقوقية جانبا عندما يتعلق الأمر بتركيا".

وأوضح أن ولاية هطاي في جنوب تركيا هي أكثر الولايات التركية التي دفعت ثمنا وتحملت أعباء جراء الأزمة السورية.

وأردف: "أقدم شكري الخالص إلى كل فرد في هطاي التي تحملت كافة أنواع الصعوبات من الاعتداءات بالقنابل إلى تدفق اللاجئين، وأعطت درسا في الأخوّة والإنسانية للعالم بأسره".

واستطرد قائلا: "العمليات العسكرية كدرع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام التي ننفذها في سوريا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة هي واجب على عاتقنا تجاه إخوتنا في هطاي".

وزاد: "قضينا على الممر الإرهابي المراد إقامته على طول حدودنا وأثبتنا أن أشقاءنا السوريين ليسوا وحدهم".

وأضاف الرئيس التركي: "وجودنا الفاعل سيتواصل ميدانيا حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية مع سوريا".

وبخصوص إدلب السورية، أكد أردوغان أن بلاده لن تقبل بأي خطوة من شأنها التسبب بمأساة إنسانية جديدة في إدلب السورية.

ومضى قائلا: "أقول كوريث لأجدادنا الذين ناضلوا لألف عام كتفا بكتف من أجل جعل هذه الأرض وطنا؛ سنحقق إنجازات كثيرة إن شاء الله".

وأكد أن هدف حكومته هو إيصال تركيا إلى مستوى أقوى الدول في العالم في المجالات السياسية والاقتصادية.

وزاد بالقول: "سنواصل إزعاج كافة الأطراف التي تكنّ العداء لتركيا ولشعبها".