البث الحي
سياسة|مصر

مصر: نجاه طفلين بأعجوبة من الموت في حادث سير في مدينة نصر (فيديو)

لحظة نجاة التلميذين من الموت بأعجوبة
لحظة نجاة التلميذين من الموت بأعجوبة
29/10/2020

وأصدرت الداخلية المصرية بيانا، نقلا عن مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، جاء فيه إن ضباط المرور، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمكنوا من سحب حافلة مدارس عقب انقلابه بشارع مصطفى النحاس، مضيفا أن الحادث أسفر عن إصابة السائق.

وأوضحت التحريات وكاميرات المراقبة بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، أنه أثناء سير الأوتوبيس اختلت عجلة القيادة من يد السائق نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلاب أوتوبيس مدارس بدون طلاب، كما أسفر عن تهشم سيارتين ملاكي.

وتم نقل سائق الحافلة الى المستشفى لإسعافه بعد إصابته بكسور، وفقا لبيان الداخلية.

وأظهرت التحريات الأولية لرجال المباحث أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة من يد السائق حيث حاول تفادي سيدة أثناء سيره ما أدى إلى انقلابه واصطدام الحافلة بسيارتين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)

رئيس أذربيجان يتفقد مدينتين محررتين وروسيا ترسل قاذفات صواريخ لكاراباخ (فيديو)

الرئيس الأذري إلهام علييف يتفقد مدينتي جبرائيل وفضولي (وكالة الأناضول)

أثناء زيارة "مختلفة" لفرنسا.. بومبيو: تصرفات تركيا "عدوانية للغاية"

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة لفرنسا وصفت "بغير العادية" (رويترز)

ترمب طلب خيارات لمهاجمة مواقع نووية إيرانية

ترمب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران
الأكثر قراءة

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه