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سياسة

لاعب فرنسي مخاطبا ماكرون: "أنا مسلم ولست إرهابيًا"

الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون
29/10/2020

وأكد رامي في منشور عبر حسابه على "إنستغرام"، رفضه للمواقف الفرنسية المناهضة للإسلام والمسلمين.

ووصف رامي الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، والتي نشرتها مجلة شارلي إيبدو، بـ "الاستفزازية"، معربًا عن حزنه وغضبه إزاء ذلك.

وأردف: "أنا فرنسي مغربي الأصل. أنا مسلم ولست إرهابيًا."

وأوضح أن من ينفّذ الهجمات في فرنسا، ليسوا من المسلمين، وأن الساسة في بلاده لا يريدون فهم هذا الجانب.

وتابع: "ماكرون! أنت ترمي بنا في القذارة. فرنسا تعني التنوّع. أنا منزعج بسبب استفزازات ورسوم شارلي إيبدو، وبسبب الممارسات المتعلقة بالمسلمين. مفهوم؟"، مختتمًا بقوله: "أنا حزين جدًا، هذه كارثة."

اللاعب الفرنسي من أصل مغربي عادل رامي

وخلال الأيام الماضية، شهدت فرنسا نشر صور ورسوم كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد على واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وقال ماكرون، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتيرية"، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

وتعاقد نادي سوتشي الروسي في فبراير/شباط الماضي مع رامي في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري.

وسبق لرامي اللعب مع أندية عدة أبرزها ميلان الإيطالي، وإشبيلية الإسباني، وأولمبيك مارسيليا، وكانت آخر تجربة له في تركيا مع فنربخشه.

ومثّل المنتخب الفرنسي في 36 مباراة، وتوِّج معه بلقب بطولة كأس العالم في روسيا عام 2018.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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