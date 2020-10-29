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سياسة

شاهد: لحظة مقتل حارس سجن على يد معتقل في المغرب

لقطة من حادث الاعتداء القاتل
لقطة من حادث الاعتداء القاتل
29/10/2020

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، في بلاغ، أن أحد السجناء المعتقلين ضمن "الخلية الإرهابية" التي تم تفكيكها مؤخرًا بتمارة، قام باحتجاز أحد موظفي السجن بالغرفة التي يتواجد بها وعرضه للضرب والجرح بأداة حديدية.

وأضاف أن فرقة التدخل السريع تدخلت على إثر ذلك لتخليص الموظف المذكور وتم نقله فورا إلى المستشفى، حيث فارق الحياة جراء الاعتداء الذي تعرض له، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وانتشر مقطع فيديو مسرب من داخل السجن يوثق الحادث، وترجح وحدة التحقق في الجزيرة مباشر، صحته.

وقد نُشرت لقطات الفيديو لأول مرة عبر موقع أطلس إنفو، ثم تبعته صفحات غير رسمية للعاملين في مندوبية السجون، بتداوله.

 وأشار البلاغ إلى أن ثلاثة موظفين آخرين أصيبوا أيضًا بجروح أثناء عملية تخليص الموظف من المعتقل.

 وذكر أن المعطيات الأولية للبحث تفيد بأن الأمر يتعلق بأحد المعتقلين ضمن "الخلية الإرهابية" التي تم تفكيكها بمدينة تمارة يوم 10 من الشهر الماضي، والتي كانت موضوع بلاغين سابقين.

وتم ضبط المتهم بينما كان لديه مجموعة من المعدات والمواد والعينات الكيميائية التي يشتبه في عزم أفراد الخلية المذكورة استعمالها في "عمليات إرهابية"، والتي تم إخضاعها لخبرات علمية وتقنية، بحسب البلاغ.

وختم البلاغ بأن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في الموضوع لترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء المغربية
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