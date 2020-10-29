"سنخرجكم من دولتنا "..رسائل تهديد عنصرية لأحد المساجد بفرنسا

وبحسب مراسل وكالة الأناضول، وضعت الرسائل فوق صندوق بريد أحد المساجد بمدينة فيرنون شمالي فرنسا، وتضمنت عبارات تهديد بالموت، وتحقير للأتراك والعرب ولمرتادي المسجد.

وتضمنت إحدى الرسائل عبارات أبرزها "بدأت الحرب، سنخرجكم من دولتنا، وسنحاسبكم على مقتل (المعلم الفرنسي صمويل) باتي"، فضلًأ عن تضمنها عبارات مسيئة للمسلمات.

"بدأت الحرب، سنخرجكم من دولتنا" مسجد في فرنسا يتلقى رسالة تهديد عنصرية، تضمنت تهديدات بالقتل، وإهانة للعرب والمسلمين#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه #boycottfrance pic.twitter.com/WLiEEw44Tl — مجلة ميم (@MeemMagazine) October 28, 2020

وتأتي الحادثة بالتزامن مع الحملة التي شنها مسؤولون بفرنسا على من وصفوهم بـ "الإسلاميين المتطرفين" بعد مقتل المدرس الفرنسي الذي عرض على طلابه رسوما مسيئة للنبي محمد، أسفرت عن إغلاق السلطات الفرنسية مساجد وجمعيات خيرية وترحيل عشرات الناس.

ودعت النائبة في البرلمان الفرنسي آني لوري الثلاثاء إلى "شن حرب على الإسلام السياسي" معتبرة أنه "خطر على الفرنسيين"، وطالبت بالدفاع عن القيم والحضارة اليهودية-المسيحية"، خلال جلسة برلمانية.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر رسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات بعض المباني، فضلا عن وجدل واسع حول تصريحات قسم كبير من السياسيين تستهدف الإسلام والمسلمين عقب حادثة قتل المدرس الفرنسي.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال ماكرون في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" المسيئة للإسلام، مما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وشُنت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

وعلى مواقع التواصل عبر مغردون عرب ومسلمون عن غضبهم من ممارسات السلطات الفرنسية ضد المسلمين بدعوى محاربتهم للتطرف والإرهاب.

حرية الإنسان تقف عند حرية الآخرين فالحريه لا تعني السب والشتم والتحيز والعنصريه بشكل عام فكيف إذا كان التهكم على ركن من أركان الإسلام فلا يجود إسلام وإيمان دون الايمان بالله ثم بمحمد عليه السلام .. استفزاز رئيس فرنسا يناقض كل الاديان والاعراف ويناقض مبادىء الثورة الفرنسية ايضا — Fawaz (@FawazAlsharqi) October 28, 2020

وقال أحد المغردين "حرية الإنسان تقف عند حرية الآخرين، فالحرية لا تعني السب والشتم والتحيز والعنصرية. استفزاز رئيس فرنسا يناقض كل الأعراف والأديان. فكيف إذا كان التهكم على ركن من أركان الإسلام، فلا يجود إسلام وإيمان دون الايمان بالله ثم بمحمد عليه السلام. استفزاز رئيس فرنسا يناقض كل الاديان والاعراف ويناقض مبادئ الثورة الفرنسية أيضا".

صادقت محكمة فرنسية على قرار السلطات إغلاق مسجد لمدة 6 أشهر ، وفي الثلاثة أعوام الأخيرة بلغ عدد الأماكن التي تم إغلاقها في #فرنسا بدعوى #التطرف 356 بما فيها مساجد .

الإساءة للرسول ﷺ و التضييق على المسلمين في فرنسا مستمر ونحن مستمرون في #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه ..#الا_رسول_الله — عيسى بن ربيعه (@3issaqtr) October 28, 2020

وقال آخر "صادقت محكمة فرنسية على قرار السلطات إغلاق مسجد لمدة 6 أشهر، وفي الثلاثة الأعوام الأخيرة بلغ عدد الأماكن التي تم إغلاقها في فرنسا بدعوى التطرف 356 بما فيها مساجد . الإساءة للرسول ﷺ والتضييق على المسلمين في فرنسا مستمران ونحن مستمرون في مقاطعة المنتجات الفرنسية".

المسلمين هناك حالياً عايشين بذل طعن بالشوارع و اغلاق مساجد و مطالبات بمنع الحجاب و عدد من المسلمين تحت التحقيقات..ايش ابسط شي تقدر تسويه عشانهم؟ هم يتشردون و يعيشون في الشوارع اذا نزل اقتصاد فرنسا؟ستخضع بمجرد اهتزاز اقتصادها ولو قليلاً !#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه #لن_نخلط_الاوراق https://t.co/Q8576Ghty9 — lola. (@seel__7) October 28, 2020