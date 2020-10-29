رئيس الوزراء الكندي: الإرهابيون والقتلة لا يمثلون الإسلام ولا المسلمين

وقال ترودو، في تصريحات صحفية "المجرمون والإرهابيون والقتلة بدم بارد الذين ينفذون هكذا هجمات لا يمثلون الإسلام، ولا يمثلون المسلمين في كندا أو فرنسا أو أي مكان حول العالم".

ووصف ترودو حادثة الطعن بأنها "عمل إرهابي بشع"، معربًا عن إدانته له.

وأضاف "هذه أعمال إجرامية شنيعة، وظالمة بكل الأحوال وإهانة لقيمنا كافة، فمن ينفذ هذه الهجمات مجرمون وإرهابيون وقتلة بدم بارد لا يمثلون الإسلام".

وأسفرت حادثة طعن وقعت صباح الخميس، في كنيسة نوتردام بمدينة نيس جنوبي فرنسا، عن مقتل 3 أشخاص.

وأعلنت الشرطة الفرنسية في وقت سابق اليوم اعتقال منفذ الهجوم.

وأشار عمدة "نيس" كريستيان إستروسي، أن المعطيات الأولى تشير إلى أن الهجوم "عمل إرهابي".

اقرأ أيضا