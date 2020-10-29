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سياسة|كندا

رئيس الوزراء الكندي: الإرهابيون والقتلة لا يمثلون الإسلام ولا المسلمين

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
29/10/2020

وقال ترودو، في تصريحات صحفية "المجرمون والإرهابيون والقتلة بدم بارد الذين ينفذون هكذا هجمات لا يمثلون الإسلام، ولا يمثلون المسلمين في كندا أو فرنسا أو أي مكان حول العالم". 

ووصف ترودو حادثة الطعن بأنها "عمل إرهابي بشع"، معربًا عن إدانته له.

وأضاف "هذه أعمال إجرامية شنيعة، وظالمة بكل الأحوال وإهانة لقيمنا كافة، فمن ينفذ هذه الهجمات مجرمون وإرهابيون وقتلة بدم بارد لا يمثلون الإسلام".

وأسفرت حادثة طعن وقعت صباح الخميس، في كنيسة نوتردام بمدينة نيس جنوبي فرنسا، عن مقتل 3 أشخاص.

وأعلنت الشرطة الفرنسية في وقت سابق اليوم اعتقال منفذ الهجوم.

وأشار عمدة "نيس" كريستيان إستروسي، أن المعطيات الأولى تشير إلى أن الهجوم "عمل إرهابي".

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المصدر : وكالات
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