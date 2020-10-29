تصاعد الغضب الشعبي في العالم الإسلامي ضد الإساءة للنبي محمد (فيديو)

ففي إسرائيل، تظاهر مئات المواطنين العرب، الخميس، قبالة السفارة الفرنسية في مدينة تل أبيب، احتجاجا على الرسومات المسيئة للنبي محمد (ص).

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن المئات تجمعوا قبالة السفارة الفرنسية بتل أبيب، وهم يلوحون برايات "الحركة الإسلامية" التي دعت للمظاهرة.

وشارك في المظاهرة نواب من "الحركة الإسلامية" بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.

وهتف المتظاهرون "بالروح بالدم نفديك يا محمد" و"قائدنا للأبد سيدنا محمد " و"لا إله الا الله محمد حبيب الله". كما رفع المتظاهرون أعلاما حمراء عليها شعار "الهلال والنجمة" وكتب عليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

وانتشر العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية في محيط السفارة الفرنسية.

وفي القدس المحتلة، نظمت مسيرة رافضة لتصريحات الرئيس الفرنسي تجاه الرسومات المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بقرية صور باهر.

وطالب ملتقى "دعاة فلسطين" في قطاع غزة، الخميس، العالمين العربي والإسلامي بتوجيه ضربة اقتصادية لفرنسا، عبر مقاطعة منتجاتها، ردا على إساءتها إلى الإسلام.

والأربعاء، نظمت مظاهرة قبالة منزل السفير الفرنسي في مدينة يافا، بحسب شهود عيان.

وفي تونس، نظم حزب التحرير وقفة بمدينة القيروان (وسط)؛ احتجاجا على إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للنبي محمد، لا سيما أنها جاءت بالتزامن مع الاحتفال بذكرى مولده الشريف.

وشارك في الوقفة عشرات من المنتسبين للحزب، ورفعوا خلالها لافتات تندد بالإساءة الفرنسية المتكررة للإسلام والمسلمين، بينها "باريس عاصمة الأنوار المزيفة تنطفئ، وأمة الإسلام أمة لا تموت".

كما نظمّ عشرات التونسيين، الخميس، وقفتين قرب السّفارة الفرنسية وسط العاصمة احتجاجًا على تصريحات الرئيس مانويل ماكرون المسيئة للإسلام والنبي محمد.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، مظاهرة ضد موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "المعادي" للإسلام.

واجتمع عشرات المتظاهرين في ميدان الشهداء بطرابلس، بمناسبة ذكرى مولد النبوي الشريف، تخلل ذلك إدانات لماكرون.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها من قبيل "إلا رسول الله" و"لا للبضائع الفرنسية"، و"قاطعوا فرنسا".

واحتشد آلاف اليمنيين، الخميس، في 7 محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين، بينها العاصمة صنعاء، للاحتفال بالمولد النبوي والتنديد بالإساءة للإسلام وللرسول محمد.

ورفع المحتشدون لافتات باللون الأخضر دعت إلى الالتزام بقيم الإسلام، وكتب على بعضها "لبيك يا رسول الله".

وندد المحتشدون بإساءة فرنسا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودين الإسلام.

وفي المغرب، طالب رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران، الخميس، فرنسا بأن "تعتذر وتعتدل" بعد إساءتها إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وقال بنكيران، في كلمة عبر فيسبوك "متأكد أن الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) أخطأ، وخصوصا لما تبنى كرئيس دولة، الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يجوز الإساءة إلى أي فرنسي".

وأوضح أن "تصريحات ماكرون، لا علاقة لها بحرية التعبير، وإنما هي اعتداء على عقائد الناس؛ فهو يشتم من هو أعز علينا من أنفسنا، فهو يشتم الذي لو وجب أن نفديه لفديناه جميعا بأرواحنا".

وقال رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا، المفتي "ألبير كرغانوف"، إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعمة للرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد (ص)، "ضارة"، و"سياسة تحد واستفزاز ضد الإسلام".

وشدد كرغانوف أن فرنسا تتبع سياسة "استفزازية" في هذا الإطار، مضيفا "هذه السياسة تحد واستفزاز ضد الإسلام".

ونددت أذربيجان، الخميس، بالرسوم الكاريكاتيرية التي نشرتها مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية، مستهدفة الإسلام والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف نائب الرئيس الأذري حكمت حاجييف، في بيان، أن "شارلي إيبدو" أساءت إلى المقدسات بتطاولها على الدين الإسلامي ونبيه محمد، و"أضرت بالحوار بين الأديان والثقافات، الذي يشكل ضرورة كبيرة في يومنا هذا".

ونظم حزب الجماعة الإسلامية في بنغلاديش مظاهرة للاحتجاج على دفاع المسؤولين الفرنسيين على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون عن الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول محمد وتصريحاتهم المناهضة للإسلام.

وأثارت الرسوم وتصريحات ماكرون موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في دول إسلامية وعربية حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.