بأطول مئذنة في العالم.. الجزائر تفتتح "المسجد الأعظم" (فيديو)

وافتتح رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، الأربعاء، المسجد يرافقه أعضاء في الحكومة، وشخصيات دينية محلية، إلى جانب سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأقيمت بهذه المناسبة أول صلاة في المسجد (صلاتي المغرب والعشاء) في إطار حفل رسمي تضمن تكريما لبعض الطلاب من حفظة القرآن الكريم.

وافتتحت، الأربعاء، قاعة الصلاة بثالث أكبر مسجد في العالم بمناسبة ذكرى المولد النبوي، بعد الإعلان عن تأجيل افتتاح باقي مرافق هذا المعلم الديني إلى ما بعد نهاية جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبِّب لمرض كوفيد-19).

وأشرف رئيس الوزراء عبد العزيز جراد على افتتاح قاعة الصلاة في المسجد، وخلال الافتتاح، ألقى وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي خطبة، وكرِّم عدد من المتفوقين في مسابقات حفظ القرآن الكريم.

وعبَّر المؤذن والمقرئ الشاب ياسين إعمران عن سعادته بعد أن رفع أول أذان رسمي في الجامع.

وقاعة الصلاة بهذا المسجد الذي سُمي رسميًّا "جامع الجزائر"، لها قدرة استيعاب تقارب 120 ألف مصلٍّ، وتبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع، وهي حسب المصممين ثالث أكبر مصلى في العالم بعد الحرم المكي، والمسجد النبوي، كما زيِّنت بمحراب فريد من الرخام.

وقبل أيام أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن التدشين الرسمي لهذا الجامع من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي كان منتظرًا في أول نوفمبر/ تشرين ثانٍ بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية قد تأجّل بسبب جائحة كورونا.

شمالی افریقہ کے ملک الجزائر میں سب سے بڑی مسجد کا افتتاح ہو گیا ہے۔ جامع الجزائر نامی یہ مسجد دارالحکومت میں بنائی گئی ہےجسے افریقہ کی سب سے بڑی اور دنیا کی تیسری بڑی مسجد بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ مسجد تقریباً 70 ایکڑ رقبے پر قائم ہے، اس کے میناروں کی بلندی 260 میٹر سے زائد ہے۔ pic.twitter.com/ceghHqQn4K — مجلس علمی (@NaseehaNet) October 29, 2020

ويقع "المسجد الأعظم" بحي المحمدية بالعاصمة الجزائر على مساحة 200 ألف متر مربع، فيما يصل ارتفاع منارته (المئذنة) إلى حوالي 265 مترًا.

وتقول السلطات الجزائرية إن الجامع، الذي بدأ إنشاؤه في مايو/أيار 2012، سيكون لدى افتتاحه مركزًا علميًا وسياحيًا.

ويضم الجامع أيضا 3 طوابق تحت الأرض مساحتها 180 ألف متر مربع، مخصصة لأكثر من 6 آلاف سيارة، وقاعتين للمحاضرات مساحتهما 16 ألفًا و100 متر مربع، واحدة تضم 1500 مقعد، والثانية 300 مقعد، فضلًا عن مكتبة فيها 2000 مقعد ومساحتها 21 ألفا و800 متر مربع.

تقام أول صلاة جماعية الأربعاء لافتتاح جامع #الجزائر، ثالث أكبر مسجد في العالم والأكبر في #إفريقيا، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، بعد سنة ونصف السنة على الانتهاء من بنائه.https://t.co/y3DvTsX8rQ #فرانس_برس ✍️ امال بللوفي pic.twitter.com/pmuHegCZXS — فرانس برس بالعربية (@AFPar) October 28, 2020

وقبل أيام كشف وزير المالية الجزائري أيمن عبد الرحمن أن تكلفة مشروع بناء الجامع الذي أنجزته شركة صينية "بلغت 898 مليون يورو ( مليار و62 مليون دولار)".