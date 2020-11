"أين صُنع؟" تطبيق مصري يساعد الراغبين في مقاطعة المنتجات الفرنسية.. كيف؟

وقال مدونون إن التطبيق الذي طُرح بالتزامن مع دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية، يساعد كثيرا في تجنب شراءها السلع والمنتجات الفرنسية، بعد تطاول شخصيات رسمية فرنسية، من بينها الرئيس إيمانويل ماكرون، على شخص النبي محمد.

وكتب مطوّر التطبيق، أحمد جمال نصير، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "طُوِّر التطبيق للكشف عن إذا ما كان المنتج مصنوع في فرنسا أم لا، وذلك عبر خطوات بسيطة".

وتأتي حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية استجابة لحملة إلكترونية دشنها نشطاء ومدونون عرب في دول عدة لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، عقب تصريحات أدلى بها ماكرون، اعتبرت مسيئة للإسلام ولرسوله الكريم.

وتفاعل كثيرون من المغرب والجزائر ومصر والكويت والبحرين والسعودية وغيرها من الدول، مع حملة لمقاطعة البضائع الفرنسية، بعد تصريحات لماكرون أعرب فيها عن إصراره على نشر رسوم مسيئة للإسلام "نصرةً للقيم العلمانية"، على حد تعبيره.

