أندية عالمية تهنئ المسلمين بالمولد النبوي الشريف.. ماذا قالت؟

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإيطالي (الناطق بالعربية) على موقع تويتر، تغريدة قال فيها: "نهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف..كل عام وأنتم بخير".

نهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف… كل عام وأنتم بخير pic.twitter.com/BomZDd0kBZ — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) October 29, 2020

وشاركت أندية إيطاليا الكبرى مثل يوفنتوس وإي سي ميلان وإنتر ميلان، في تهنئة المسلمين بذكرى المولد النبوي.

نادي يوفنتوس يُهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف ⚫⚪ pic.twitter.com/rqZMGrt2my — JuventusFC (@Juventusfcar) October 29, 2020

يا مولداً قد حوى عزاً وإقبالًا، بطلعته يبلغ المشتاق آمالًا ✨ نهنئكم بالمولد النبوي الشريف ❤️ #يونايتد #المولد_النبوي_الشريف pic.twitter.com/to03OYbaPF — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) October 29, 2020

ووجّه نادي ليفربول (بطل الدوري الإنجليزي في نسخته الأخيرة) تهنئة خاصة إلى جماهيره وعشاقه، قائلًا: "كل عام وأنتم بخير يا ريدز بمناسبة المولد النبوي".

كل عام وأنتم بخير يا ريدز بمناسبة #المولد_النبوي ❤️🙌 pic.twitter.com/osN5tLxOPZ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 29, 2020

نهنئ جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونتمنى لكم كل الخير والسعادة ❤️🖤#المولد_النبوي_الشريف pic.twitter.com/CcOCZMXB8G — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) October 29, 2020

ويعد نجم أرسنال الإنجليزي اللاعب الألماني المسلم مسعود أوزيل أول من بادر إلى المباركة للأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، الأربعاء

Mübarek #MevlidKandili nizi kutlar Hayırlara vesile olmasını dilerim. 🤲🏼 pic.twitter.com/MkXEAF0p5p — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 28, 2020

وتأتي هذه التهنئات الأوربية للمسلمين، بالتزامن مع تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بعد نشر مجلة فرنسية رسوما مسيئة للنبي محمد ودعم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وحكومته لها.

يهنئ إنـتـر الأمة الإسلامية جميعًا بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بخير 🖤💙#المولد_النبوي_الشريف pic.twitter.com/BLKAn8k31c — إنتر (@Inter_ar) October 29, 2020

وتشهد فرنسا في الآونة الأخيرة جدلًا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين تستهدف الإسلام والمسلمين، عقب حادثة قتل معلم تاريخ يُدعى صامويل باتي (47 عامًا)، في 16 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، على يد تلميذ فرنسي (18 عامًا).

وكان باتي قد عرض على طلابه رسومات كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد (الرسوم نفسها التي عرضتها شارلي إيبدو من قبل)، بدعوى حرية التعبير.

ووصف الرئيس الفرنسي حادثة مقتل باتي، يومها، بأنها تقويض لحرية التعبير و"هجوم إرهابي إسلامي"، متوعدًا بالتصدي لهذا الإرهاب، وفق تعبيره.

وقوبلت كلمته برفض واسع النطاق في البلاد الإسلامية، ووصفت تصريحاته بالتحريض على الكراهية، وانطلقت حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية في الوطن العربي.

وكان ماكرون شدّد في تصريحات صحفية، الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، أن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتيرية" المسيئة للنبي محمد (تعود للمجلة الفرنسية شارلي إيبدو)، والمنشورة على واجهات المباني بمدن فرنسية عدة بينها تولوز ومونبولييه (جنوب).

وسبق أن أعلن ماكرون، مطلع الشهر الجاري، أن على فرنسا التصدي لما سماها "الانعزالية الإسلامية" زاعمًا أنها تسعى إلى "إقامة نظام موازٍ" و"إنكار الجمهورية".

كما صرَّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأحد 27 سبتمبر/أيلول الماضي، بأن بلاده تخوض حربًا ضد ما أسماه "الإرهاب الإسلامي"، وذلك في تصريحات له خلال زيارة لمعبد يهودي قرب العاصمة باريس.

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