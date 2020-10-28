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مقتل وإصابة العشرات في قصف أرميني على مدينة في أذربيجان(فيديو)

قصف أرميني على مدينة بردة الأذربيجانية
قصف أرميني على مدينة بردة الأذربيجانية
28/10/2020

وسقطت قنبلة من الأراضي الأرمينية على وسط مدينة بردة البعيدة عن مناطق الصراع وإقليم كاراباخ.

ووفقا للأمن الأذربيجاني فإن التفجير وقع في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم بمنطقة تجارية مكتظة بالسكان داخل مدينة بردة حيث تضررت البنية التحتية المدنية، بالإضافة خسائر فادحة في المحلات المجاورة وعدد من المركبات.

وقال شاهد عيان، لوكالة الأناضول، إنهم سمعوا دوي انفجارات، وشاهدوا قتلى وجرحى على الأرض.

ومنذ أن بدأت أذربيجان بتحرير أراضيها المحتلة بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر الماضي، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات و170 قرية.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 في المئة من الأراضي الأذربيجانية، وهي تضم إقليم كاراباخ و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.
 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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