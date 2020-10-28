مغني تنزاني يعتنق الإسلام.. وأوغندا تطلق قناة للتعريف بالإسلام

وكشف بول (31 عاما) عن إسلامه بنشر صورة على صفحته في انستغرام، السبت، يظهر فيها وهو يرتدي عباءة بيضاء ويقوم بالصلاة في أحد المساجد، كتب عليها "بسم الله الرحمن الرحيم"، حسب ما نقل موقع "كل أفريقيا"، الثلاثاء.

كما أشار أنه نطق بالشهادتين الجمعة الماضية.

وبدأ بن بول حياته الفنية في العام 2009، وخلال هذه السنوات أطلق4 ألبومات غنائية، وحقق شهرة إفريقية واسعة.

قناة تلفزيونية للتعريف بالإسلام

وعلى صعيد آخر أعلن المجلس الأعلى للمسلمين في أوغندا، اعتزامه إطلاق قناة تلفزيونية للتعريف بالإسلام ومخاطبة المسلمين.

وقال الأمين العام للمجلس، موغالو رمضان، إنهم يعتزمون إطلاق اسم "بلال تي في – Bilal TV " على القناة التلفزيونية المذكورة.

وأوضح أنهم يعتزمون إطلاق البث للقناة خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن تستهل القناة افتتاحيتها بتقديم دعم للمسلمين الذين اضطروا للتوقف عن دراستهم في المساجد، بسبب وباء كورونا.

يذكر أن عدد سكان أوغندا يبلغ 35 مليوناً، أغلبهم مسيحيين، بينما يشكل المسلمون 12 في المئة من إجمالي السكان.