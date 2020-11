"مبادرة السلام العربية لم تعد ضرورية" سفيرة أمريكية تثير الجدل

وقالت كرافت في كلمتها، إن مجرد رفض رؤية الولايات المتحدة للسلام لا يفعل شيئًا لمساعدة الشعب الفلسطيني أو لدفع قضية السلام إلى الأمام، كما أنه لا يمكن عقد المزيد من المؤتمرات المصممة فقط لإعادة صياغة نفس النقاط القديمة المتعبة.

وأضافت "العديد يتحدثون عن أهمية مبادرة السلام العربية أساساً للمفاوضات. المبادرة العربية كانت تاريخية في وقتها، لكنها تعود إلى عام 2002، كما أنها لا تقدم نوع التفاصيل التي نحتاجها للتوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

We now call on the Council to embrace @POTUS Trump’s Vision for Peace and support direct negotiations between Israelis & Palestinians. We have shown that a different approach to the situation in the Middle East can yield real results. https://t.co/LzcK4sZ5bk

