"مبادرة السلام العربية لم تعد ضرورية" سفيرة أمريكية تثير الجدل

وقالت كرافت في كلمتها، إن مجرد رفض رؤية الولايات المتحدة للسلام لا يفعل شيئًا لمساعدة الشعب الفلسطيني أو لدفع قضية السلام إلى الأمام، كما أنه لا يمكن عقد المزيد من المؤتمرات المصممة فقط لإعادة صياغة نفس النقاط القديمة المتعبة.

وأضافت "العديد يتحدثون عن أهمية مبادرة السلام العربية أساساً للمفاوضات. المبادرة العربية كانت تاريخية في وقتها، لكنها تعود إلى عام 2002، كما أنها لا تقدم نوع التفاصيل التي نحتاجها للتوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

We now call on the Council to embrace @POTUS Trump’s Vision for Peace and support direct negotiations between Israelis & Palestinians. We have shown that a different approach to the situation in the Middle East can yield real results. https://t.co/LzcK4sZ5bk — Ambassador Kelly Craft (@USAmbUN) October 26, 2020

وتابعت "ما نحتاجه اليوم هو التقدم، وهذا ما ستحققه صفقة السلام القائمة على رؤية السلام (الأمريكية)، ومن شأن هذه الصفقة أن تجلب للشعب الفلسطيني الدعم الاقتصادي والاستثمار الذي هو في أشد الحاجة إليه. سيفتح هذا عالمًا جديدًا من الفرص".

وعقّب ناشطون عبر المنصات على تصريحات كرافت، معتبرين أنها أطلقت رصاصة الرحمة على المبادرة باعتبارها "غير ضرورية"، واعترفت صراحة بأنه عفا عليها الزمن وينبغي استبدالُ مبادرة ترمب للسلام بها

في تطبيع علاقات #الامارات #البحرين #السودان مع الكيان الإسرائيلي أتى الخبر من #واشنطن التي باتت جهارا نهارا وصية على الدول العربية وكأن هذه الدول لم تبلغ سن الرشد ..

اليوم #واشنطن بكل وقاحة تعلن وفاة مبادرة السلام العربية .. هل سنجد رفضا عربيا لهذه الوقاحة ..؟! pic.twitter.com/cu4eTDEy6v — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 27, 2020

وعلق الإعلامي القطري جابر الحرمي قائلا "أتى الخبر من واشنطن التي باتت جهارًا نهارًا وصية على الدول العربية وكأن هذه الدول لم تبلغ سن الرشد، اليوم واشنطن بكل وقاحة تعلن وفاة مبادرة السلام العربية، هل سنجد رفضًا عربيًا لهذه الوقاحة"؟

بينما كتب المفكر السوري محي الدين لازناكي عبر تويتر "بهدوء ودون ضجيج أطلقت واشنطن رصاصة الرحمة على مبادرة السلام العربية، حين أعلنت بأنها لم تعد ضرورية".



الولايات المتحدة تعتبر "مبادرة السلام العربية لم تعد ضرورية". و أنا و الله كمان شايف هيك 😄😄 — Mohamed Kh. Jouda 🇵🇸 (@mkjouda) October 27, 2020

يا تر ماذا سيكون رد فعل سلمان بن عبدا العزيز الذي ظل متمسكا بالمبادرة العربية نظريا؟ أما إعلام السعودية فكان يروج للتطبيع منذ مدة تمهيدا لإغاءها. — abdo khalifa (@abdokha23349167) October 27, 2020