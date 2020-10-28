كرّمه مهرجان الجونة السينمائي.. إعادة التحقيق مع ممثل فرنسي بتهمة الاغتصاب

وكانت المدعية (وهي ممثلة شابة) تقول إنها تعرضت لعمليات اغتصاب وانتهاكات جنسية عدة في أغسطس/ آب 2018 من نجم السينما الفرنسية بالعاصمة باريس.

وأعادت رفع الدعوى بعدما أغلقت النيابة العامة في باريس التحقيق، في يونيو/ حزيران 2019.

وقال محامي الممثل إيرفيه تميم لوكالة فرانس برس "لم أُبلّغ" بتعيين قاضي التحقيق في القضية، مضيفًا "هذا حدث غير ذي شأن إذ إن القرار صدر تلقائيًا".

وذكر مصدر قضائي أن قاضي التحقيق عُيّن في 19 أغسطس/آب لدرس الشكوى مع ادعاء بالحق المدني، وهو مسار يتيح تعيين قاضٍ بصورة شبه تلقائية لإعادة إطلاق التحقيقات.

وبهذه الطريقة، أعيد التحقيقات في اتهامات بالاغتصاب في باريس بحق المخرج لوك بيسون، ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أيضًا بعد إغلاق التحقيقات الأولية.

وكانت النيابة العامة الفرنسية أنهت في الرابع من يونيو/حزيران 2019، تسعة أشهر من التحقيق الأولي في القضية قائلة إن "الاستقصاءات الكثيرة التي أجريت" لم تؤد إلى بإثبات الانتهاكات المشار إليها في كامل أركان" الجرمية.

وتقول المدعية إن الوقائع وقعت في دارة النجم في باريس، وهو فندق خاص في الدائرة السادسة في العاصمة الفرنسية، يومي 7 و13 أغسطس آب 2018.

وقد استمعت الشرطة إلى الممثل البالغ 71 عامًا، والملقب بعاشق إسرائيل.

وكرَّم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، جيرار دي بارديو، بالرغم من احتجاج عدد من المخرجين وأعضاء النقابات الفنية في مصر.

بينما، انتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس المخرجين، الرافضين للتطبيع، وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحدث اليوم" على إحدى الفضائيات المصرية، "إن دعوات مقاطعة مهرجان الجونة السنيمائي بسبب دعوة الفنان الفرنسي جيرارد دي بارديو (الملقب بعاشق إٍسرائيل) واتهامه بالتطبيع، أمر غير واقعي".

وأضاف أن "دي بارديو ذهب إلى إسرائيل فقط، ولم يعلن معاداته لفلسطين"، مستطردًا "بلاش نبقى عصبيين أكتر من أصحاب القضية نفسها". وكان المخرجون المصريون محمد فاضل، وعلي بدرخان، وعلي عبد الخالق، وعرب لطفي (مخرجة)، وحامد سعيد، وأحمد عاطف درة، وأيمن مكرم قد وقعوا عريضة إلى إدارة المهرجان، طالبوا فيها بعدم استضافة دي بارديو، وأية شخصية أخرى على علاقة بالكيان الصهيوني".

ونشرت اللجنة الوطنية لرفض التطبيع في مصر، الأحد، بيانًا وقع عليه عدد من المخرجين.

وورد في البيان "إننا الموقعون على هذا البيان تابعنا على شاشات التلفزيون ما جرى يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر/تشرين أول 2020 من إصرار القائمين على مهرجان الجونة السينمائي على تكريم الممثل الفرنسي المدعو (جيرار دي بارديو) الصهيوني العنصري المعادي لقيم السلام والتسامح والداعم لاحتلال الكيان الصهيوني للأراضي العربية في فلسطين، بحسب قولهم".

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