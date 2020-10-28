قراصنة يخترقون الموقع الإلكتروني لحملة ترمب

وقالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي إن موقعها الإلكتروني الرسمي تعرض للاختراق يوم الثلاثاء وإنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون لتحري مصدر الهجوم.

وأضافت الحملة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني أنه "لم يكن هناك أي كشف لبيانات حساسة لأنه لا يتم تخزين أي منها بالفعل على الموقع.. في حين امتنع مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعليق.

Earlier this evening, the Trump campaign website was defaced and we are working with law enforcement authorities to investigate the source of the attack. There was no exposure to sensitive data because none of it is actually stored on the site. The website has been restored. — Tim Murtaugh (@TimMurtaugh) October 28, 2020

المعلومات الكاذبة

وقال القراصنة في رسالتهم على الصفحة الرئيسية لموقع (دونالد جي ترمب دوت كوم) "لقد سئم العالم من المعلومات الكاذبة التي ينشرها الرئيس كلّ يوم".

وكتبوا على الصفحة الرئيسية للموقع الذي غالباً ما يغطي تفاصيل التجمعات الانتخابية للرئيس الجمهوري وينشر نداءات لجمع التبرعات، في عبارة استمرّت منشورة لبضع دقائق "لقد تمّ الاستيلاء على هذا الموقع".

ولاحقاً أكّد منفذو الهجوم أن بحوزتهم معلومات سرية بشأن ترمب وأقاربه، وطالبوا المهتمين بكشف هذه الأموال بإرسال أموال بالعملة الرقمية إلى عنوان إلكتروني، والمهتمّين بإبقائها طيّ الكتمان إلى إرسال أموال بالعملة نفسها إلى عنوان آخر.

Trump's campaign website hacked by cryptocurrency scammers https://t.co/wIqNATXtEU | by Devin Coldewey — TechCrunch (@TechCrunch) October 27, 2020

وأكّد تيم مورتو المتحّدث باسم حملة ترمب حصول الاختراق، مشيراً إلى أنّ الحملة تتعاون مع الشرطة لتحديد الجهة التي شنت الهجوم.

ووفقاً لموقع "تيك كرانش" المتخصّص في أخبار التكنولوجيا فإنّ الاختراق يبدو وكأنه عملية احتيال تهدف إلى جمع أموال بعملة مونيرو الرقمية التي يصعب تتبّعها.

