قراصنة يخترقون الموقع الإلكتروني لحملة ترمب

وقالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي إن موقعها الإلكتروني الرسمي تعرض للاختراق يوم الثلاثاء وإنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون لتحري مصدر الهجوم.

وأضافت الحملة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني أنه "لم يكن هناك أي كشف لبيانات حساسة لأنه لا يتم تخزين أي منها بالفعل على الموقع.. في حين امتنع مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعليق.

Earlier this evening, the Trump campaign website was defaced and we are working with law enforcement authorities to investigate the source of the attack. There was no exposure to sensitive data because none of it is actually stored on the site. The website has been restored.

