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سياسة

قراصنة يخترقون الموقع الإلكتروني لحملة ترمب

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي في نبراسكا-27 أكتوبر
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي في نبراسكا-27 أكتوبر
28/10/2020

وقالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي إن موقعها الإلكتروني الرسمي تعرض للاختراق يوم الثلاثاء وإنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون لتحري مصدر الهجوم.
وأضافت الحملة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني أنه "لم يكن هناك أي كشف لبيانات حساسة لأنه لا يتم تخزين أي منها بالفعل على الموقع.. في حين امتنع مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعليق.

 

المعلومات الكاذبة

وقال القراصنة في رسالتهم على الصفحة الرئيسية لموقع (دونالد جي ترمب دوت كوم) "لقد سئم العالم من المعلومات الكاذبة التي ينشرها الرئيس كلّ يوم".
وكتبوا على الصفحة الرئيسية للموقع الذي غالباً ما يغطي تفاصيل التجمعات الانتخابية للرئيس الجمهوري وينشر نداءات لجمع التبرعات، في عبارة استمرّت منشورة لبضع دقائق "لقد تمّ الاستيلاء على هذا الموقع".
ولاحقاً أكّد منفذو الهجوم أن بحوزتهم معلومات سرية بشأن ترمب وأقاربه، وطالبوا المهتمين بكشف هذه الأموال بإرسال أموال بالعملة الرقمية إلى عنوان إلكتروني، والمهتمّين بإبقائها طيّ الكتمان إلى إرسال أموال بالعملة نفسها إلى عنوان آخر.

 

وأكّد تيم مورتو المتحّدث باسم حملة ترمب حصول الاختراق، مشيراً إلى أنّ الحملة تتعاون مع الشرطة لتحديد الجهة التي شنت الهجوم.
ووفقاً لموقع "تيك كرانش" المتخصّص في أخبار التكنولوجيا فإنّ الاختراق يبدو وكأنه عملية احتيال تهدف إلى جمع أموال بعملة مونيرو الرقمية التي يصعب تتبّعها. 
 

 

المصدر : وكالات
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