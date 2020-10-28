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فرنسا: العثور على حقيبة أسلحة قرب برج "إيفل"

الشرطة الفرنسية فرضت طوقا أمنيا لعدة ساعات في ساحة "شارل ديغول"، وقامت بإخلاء منطقة قوس النصر، إثر تحذير بوجود قنبلة
الشرطة الفرنسية فرضت طوقا أمنيا لعدة ساعات في ساحة "شارل ديغول"، وقامت بإخلاء منطقة قوس النصر، إثر تحذير بوجود قنبلة
27/10/2020

وفرضت الشرطة، ظهر الثلاثاء، طوقا أمنيا لعدة ساعات في ساحة "شارل ديغول"، وقامت بإخلاء منطقة قوس النصر، إثر تحذير بوجود قنبلة.

وقالت الشرطة الفرنسية لوكالة رويترز إنه أُعيد فتح المناطق المحيطة بقوس النصر وبرج إيفل بوسط باريس بعد إخلائها لفترة وجيزة، اليوم، بسبب تحذيرات أمنية، وأن حركة المرور عادت إلى طبيعتها بعد التأكد من كونه تحذيرا كاذبا.

وعلى صعيد متصل، تم إخلاء حديقة شان دي مارس في باريس في المنطقة المحيطة ببرج إيفل لفترة وجيزة بعد العثور على حقيبة مليئة بالأسلحة بها.

واحتوت الحقيبة التي تم إبلاغ الشرطة بوجودها، على أسلحة من عيار 9 و12 ميلليمتر، بحسب وسائل إعلام محلية.

وعرض موقعان إخباريان فرنسيان محليان صورا لحقيبة زرقاء بها أنواع مختلفة من الذخيرة.

وفرنسا في حالة تأهب قصوى بعد أن قطع رجل مسلم يبلغ من العمر 18 عاما رأس مدرس هذا الشهر بسبب غضبه من استخدام رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد في درس للتربية المدنية.

وتلقت السلطات عدة بلاغات كاذبة بوجود قنابل كان آخرها في محطة قطارات ليون الأسبوع الماضي وفي برج إيفل قبل نحو شهر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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