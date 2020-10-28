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سياسة|فرنسا

شيخ الأزهر يدعو المسلمين للدفاع عن النبي محمد بكل غال ونفيس

28/10/2020

وأعرب شيخ الأزهر في كلمة بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن استغرابه من أن " تقود نار الفتنة والكراهية في أقطار بلاد طالما تغنت بالحرية والتنوير"، وذلك في إشارة إلى هجوم فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون على النبي محمد والدين الإسلامي.

وقال شيخ الأزهر: " أعجب من دول تمسك بيد مشعل الحرية وباليد الأخرى دعوة الكراهية ومشاعل النيران."

ودعا شيخ الأزهر إلى إقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في الحقوق والواجبات.

وقال شيخ الأزهر إن الإساءة للإسلام أصبح أداة لحشد الأصوات والمضاربة بها في الانتخابات.

وتابع أن الأزهر أدان قتل المدرس الفرنسي الذي أعاد نشر الرسوم المسيئة للنبي على طلابه، مستدركا أنه من المؤسف الإساءة للإسلام والمسلمين.

ودعا شيخ الأزهر المسلمين في أنحاء العالم إلى التقيد بالطرق السليمة في مقاومة خطاب الكراهية والحصول على حقوقهم المشروعة.

وأعلن شيخ الأزهر عن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد صلى الله عليه والدفاع عنه يقوم على تشغيلها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، فضلا عن إطلاق مسابقة عالمية عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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