شاهد: جثث ضحايا كورونا تغطي أرضية مشرحة روسية

وأوضحت وزارة الصحة في كوزباس (شرق موسكو) أن سبب تراكم جثث الموتى في مشرحة نوفوكوزنتسك مرده الأساسي إلى أن أقارب المتوفين المعزولين أو المرضى، لا ينقلون الجثث إلا بعد انتهاء فترة الحجر الصحي أو حتى شفائهم، فضلًا عن نقص الكوادر الطبية المتاحة لمساعدتهم في نقل تلك الجثث.

وأعلنت السلطات الروسية، الإثنين، تسجيل 17 ألفًا و347 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية ظهور الجائحة.

وذكر بيان، صادر عن المركز الروسي لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد، أن إجمالي الإصابات بلغت المليون و531 و224 حالة، عقب تسجيل 17 ألفًا و347 إصابة جديدة.

وأشار إلى ارتفاع حصيلة المتعافين إلى مليون و146 ألفًا و96، إثر تسجيل 7 آلاف و574 حالة شفاء جديدة.

وشهدت الساعات الـ 24 الأخيرة، تسجيل 219 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 26 ألفًا و269.

وأجرت روسيا 476 ألف اختبار جديد للكشف عن كورونا، لتتجاوز الحصيلة 57 مليون و800 ألف اختبار.

وعالميًا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون أول 2019 وحتى الآن، 44 مليونًا و603 آلاف و770 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته مليون و176 ألفًا و678 مصابًا، بينما تعافت 32 مليونًا و616 ألفًا و456 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.