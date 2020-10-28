البث الحي
سياسة

روسيا تتبرأ من موقف رئيس الشيشان بشأن الإساءة للنبي محمد

رمضان قديروف (يمين) مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رمضان قديروف (يمين) مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
28/10/2020

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الأربعاء، نقلتها قناة روسيا اليوم.

وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين عن تصريحات قديروف إنه لا يمكن أن تعكس موقف الحكومة الروسية.

وأضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من يحدد السياسات الخارجية للبلاد، لافتا إلى أن رؤساء الأقاليم الروسية غير مخولين بممارسة السياسات الخارجية.

وانتقد قديروف في بيان نشره عبر حسابه في تطبيع "تلغرام" أمس بشدة ماكرون لكيفية تعامله مع قضية قتل المدرس الفرنسي صامويل باتي، مبديا قناعته بأن ماكرون بموقفه المدافع عن الرسوم الكاريكاتيرية المذكورة يدعو المسلمين إلى تنفيذ هجمات.

وقال رئيس جمهورية الشيشان الروسية ذات الأغلبية المسلمة، رمضان قديروف، الثلاثاء، إن الرئيس الفرنسي "يشجع الإرهابيين" بتبريره الرسوم المسيئة للنبي محمد باعتبارها محمية بموجب الحق في حرية التعبير. 

وهوّن قديروف من شأن الإشارة إلى أن مهاجم باتي ولد في الشيشان، وقال إنه نشأ في فرنسا، وقال إن ماكرون أخطأ عندما وصف عرض مثل هذه الرسوم بأنه حرية رأي. 

وأضاف مخاطبًا ماكرون "أنت تدفع الناس نحو الإرهاب، ولا تترك لهم خيارًا، وتهيئ الظروف لنمو التطرف في رؤوس الشباب. يمكنك أن تصف نفسك بكل جرأة بأنك زعيم الإرهاب وملهمه في بلدك". 

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات بعض المباني.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال ماكرون في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتيرية" (المسيئة للإسلام)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

مستشار الأمن القومي الأمريكي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة

مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين تحدث أمام منتدى الأمن العالمي الي عُقد افتراضيا (مواقع التواصل)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)

رئيس أذربيجان يتفقد مدينتين محررتين وروسيا ترسل قاذفات صواريخ لكاراباخ (فيديو)

الرئيس الأذري إلهام علييف يتفقد مدينتي جبرائيل وفضولي (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)