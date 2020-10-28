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سياسة

تناولت الإساءة للنبي محمد.. عمران خان يوجه رسالة لقادة الدول الإسلامية

رئيس وزراء باكستان عمران خان
رئيس وزراء باكستان عمران خان
28/10/2020

وقال خان في رسالته "إننا نواجه قلقًا متزايدًا بين أمتنا حيث نرى تصاعد موجة الإسلاموفوبيا والهجمات، من خلال السخرية والاستهزاء بنبينا الحبيب في العالم الغربي، وخاصة أوربا".

وتابع خان "التصريحات الأخيرة على مستوى القادة وحوادث تدنيس القرآن الكريم تعكس ظاهرة الإسلاموفوبيا المتصاعدة في الدول الأوربية التي يقيم فيها أعداد كبيرة من المسلمين".

وقال "علاوة على ذلك يتم إغلاق المساجد في أوربا وتُحرم النساء المسلمات حق ارتداء ما يخترنه في الأماكن العامة. حتى الراهبات والرهبان يواصلون عرض ملابسهم الدينية وتمييزهم العلني والسري المنتشر ضد المسلمين الذين يعيشون في تلك الدول".

وأضاف "أعتقد أن القادة في تلك الدول يتصرفون بدافع عدم فهم الحب العميق الذي يكنه المسلمون في جميع أنحاء العالم لنبيهم وقرآنهم الكريم".

وأضاف خان أنه "يتحتم علينا كقادة للعالم الإسلامي أن نتخذ زمام المبادرة بشكل جماعي في كسر حلقة الكراهية والتطرف هذه، التي تغذي العنف وحتى الموت".

وحث خان القادة المسلمين على رفع صوتهم وأن يشرحوا للقادة غير المسلمين، وخاصة في الدول الغربية عمق الاحترام والحب الذي يحمله جميع المسلمين لكتابهم ونبيهم".

المصدر : وكالات
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